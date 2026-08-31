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encerrado
Villa Park Birmingham, Inglaterra
Aston Villa Aston Villa
0 × 1
Arsenal Arsenal

2ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Segunda-feira, 31/0816h

Minuto a Minuto: Aston Villa X Arsenal - 31/08/2026

fim

54'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

54'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Arsenal bate o Aston Villa fora de casa e segue 100% na Premier League.

bola

52'

2ºTEMPO

Bola longa para o meio do ataque mas ela passa por Abrahm e fica com Raya.

bola

51'

2ºTEMPO

Arsenal não tem pressa nas bolas paradas.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Maatsen acerta Saka na lateral do campo e recebe amarelo.

bola

48'

2ºTEMPO

Bruno Guimarães ganha jogada ao proteger na linha de fundo e fica com tiro de meta na frente de Buendía.

bola

47'

2ºTEMPO

Aston Villa roda a bola no campo de ataque sem acelerar.

bola

46'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.

bola

45'

2ºTEMPO

Oito de acréscimo.

bola

43'

2ºTEMPO

Aston Villa não consegue pressionar em busca do empate.

bola

41'

2ºTEMPO

Raya não fez nenhuma defesa até aqui na partida.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Zubimendi substitui Rice.

bola

39'

2ºTEMPO

Maatsen acelera a jogada da ponta para dentro da área e cai após trombada com o zagueiro. Nada.

bola

38'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
McGinn entra forte por baixo derrubando Merino e também recebe cartão.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Alysson por acertar Gabriel fora do lance.

bola

35'

2ºTEMPO

Konsa faz sua estreia logo contra seu ex-clube.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Garnacho substitui Barkley.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Cash para entrada de Wan-Bissaka.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Konsa no lugar de Mosquera.

bola

32'

2ºTEMPO

Mosquera cai sentindo a parte de trás da coxa.

bola

32'

2ºTEMPO

Impedimento de Calafiori na esquerda da área após enfiada de bola.

bola

31'

2ºTEMPO

SAAALVA, SUZUKI!!! Havertz recebe enfiada de bola nas costas da defesa, sai na cara do goleiro e finaliza por baixo para ótima defesa do goleiro japonês. Posição parecia de impedimento.

bola

30'

2ºTEMPO

Barkley prende bola pressionado no campo defensivo e sofre falta de Saka.

bola

29'

2ºTEMPO

Havertz experimenta chute rasante do bico da área pela direita e Suzuki defende em dois tempos.

bola

28'

2ºTEMPO

Alysson é um ponta brasileiro formado na base do Grêmio.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Abraham na vaga de Jackson.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Villa, entra Alysson sai Hemmings.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Merino no lugar de Lewis-Skelly.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Estreia de Bruno Guimarães pelo Arsenal, sai Odegaard.

bola

24'

2ºTEMPO

Pau Torres cruza da meia esquerda e Mosquera tira de cabeça.

bola

23'

2ºTEMPO

Brasileiro no banco do Aston Villa no aquecimento.

bola

22'

2ºTEMPO

Barkley ganha pé de ferro na frente da área, tenta chute forte e carimba Rice.

bola

21'

2ºTEMPO

Movimentação de brasileiro no banco do Arsenal.

bola

20'

2ºTEMPO

Hemmings puxa contra-ataque pelo meio mas erra enfiada para Jackson.

bola

19'

2ºTEMPO

Não tivemos nenhum 0x0 até aqui em duas rodadas de Premier League.

bola

18'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.

bola

17'

2ºTEMPO

Aston Villa vai perdendo seu terceiro jogo em três jogos na temporada.

bola

16'

2ºTEMPO

Segundo gol de Saka em dois jogos no campeonato.

bola

15'

2ºTEMPO

Festa do torcedor visitante no Villa Park.

gol

14'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ARSENAL!!! Eze recebe de Mosquera na esquerda da área que serve Calafiori no fundo. O lateral italiano cruza se jogando de carrinho e Saka chega antes do zagueiro para empurrar de carrinho!

bola

14'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ARSENAL!!!

bola

13'

2ºTEMPO

Empate parcial mantém o Aston Villa sem vencer na temporada.

bola

12'

2ºTEMPO

UUHH!!! Odegaard bate falta frontal com a canhota e quase abre o placar no Villa Park.

bola

11'

2ºTEMPO

SEM PENALIDADE! Falta fora da área na entrada da área pela direita.

bola

10'

2ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine avalia posição de Saka e se a infração foi fora ou dentro da área.

bola

9'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA ARSENAL! Saka derrubado por Maatsen na entrada da área pela direita, mas o árbitro aponta penalidade.

bola

8'

2ºTEMPO

Jogo segue muito estudado e com pouca criatividade dos dois ataques.

bola

7'

2ºTEMPO

Arsenal roda a bola de lado já no campo de ataque.

bola

6'

2ºTEMPO

Buendía aperta marcação perto do meio campo e comete falta em Saka.

bola

5'

2ºTEMPO

Acostumado a jogar mais por dentro, Eze entra para jogar aberto na esquerda.

bola

4'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.

bola

3'

2ºTEMPO

Saka tenta jogada entre dois na ponta direita e perde para Hemmings.

bola

2'

2ºTEMPO

O Villa é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arteta volta com Eze na vaga de Tzolis.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

46'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 46.

bola

44'

1ºTEMPO

Impedimento de Havertz na ponta direita no passe de Saka.

bola

43'

1ºTEMPO

Villa toca de lado na defesa sem acelerar.

bola

41'

1ºTEMPO

Calafiori cai dentro da área após choque com Pau Torres, mas o árbitro manda seguir.

bola

40'

1ºTEMPO

O zagueiro Konsa, ex-Aston Villa, aparece como opção no banco do Arsenal.

bola

39'

1ºTEMPO

Cash chega atrasado por trás em Tzolis e comete falta, mas nada de cartão.

bola

38'

1ºTEMPO

Segue jogo equilibrado com poucas chances para os dois times.

bola

37'

1ºTEMPO

Bola longa para Hemmings na meia esquerda, o atacante atropela Mosquera e comete falta.

bola

36'

1ºTEMPO

Recém contratado junto ao Newcastle, Bruno Guimarães aparece como opção no banco dos Gunners.

bola

35'

1ºTEMPO

Jackson aposta corrida com os dois zagueiros pelo meio do ataque, mas perde para Gabriel Magalhães.

bola

34'

1ºTEMPO

O Aston Villa inicia sua trajetória um dia antes, 08, fora de casa contra o Club Brugge.

bola

33'

1ºTEMPO

O Arsenal estreia na Champions dia 09 de setembro fora de casa contra o Napoli.

bola

32'

1ºTEMPO

Este jogo encerra a segunda rodada da Premier League.

bola

31'

1ºTEMPO

Odegaard bate falta da meia central para o fundo da área pela direita, Havertz ajeita para dentro e Barkley afasta.

bola

30'

1ºTEMPO

Skelly finta Kamara perto da meia central do ataque e sofre falta frontal.

bola

29'

1ºTEMPO

Hemmings é acionado na ponta esquerda, finta Mosquera para o fundo e cruza por baixo para firme defesa de Raya.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Tzolis recebe na ponta esquerda, tenta drible curto, perde para Cash e comete falta na sequência. Cartão.

bola

27'

1ºTEMPO

Saka domina na lateral direita do ataque, dribla voltando e sofre falta de Maatsen.

bola

26'

1ºTEMPO

UUHH!!! Boa jogada do Villa de pé em pé. Maatsen recebe com espaço no bico da área pela esquerda, corta para dentro e chuta colocado com perigo ao gol de Raya.

bola

25'

1ºTEMPO

Mikel Arteta busca o bicampeonato inédito na história do Arsenal.

bola

24'

1ºTEMPO

SUZUKI! Saka bate escanteio da direita fechadinho, Rice desvia de cabeça no alto e dá trabalho ao goleiro. O árbitro pega falta de ataque.

bola

23'

1ºTEMPO

Na temporada passada foram dois jogos entre os times com uma vitória para cada lado sempre com o mandante levando a melhor.

bola

22'

1ºTEMPO

Jogo morno sem muito trabalho para os dois goleiros.

bola

21'

1ºTEMPO

Os dois times disputarão a UEFA Champions League nesta temporada.

bola

20'

1ºTEMPO

Cash aperta marcação ainda no campo de ataque e ganha arremesso no bote para cima de Tzolis.

bola

19'

1ºTEMPO

McGinn bate escanteio da direita fechadinho e Calafiori tira na primeira trave.

bola

18'

1ºTEMPO

Rice bate escanteio da esquerda na primeira trave, Calafiori cabeceia atrapalhado por Barkley e manda por cima.

bola

17'

1ºTEMPO

Tzolis recebe de Calafiori na ponta esquerda, cruza de canhota e Cash consegue bloquear.

bola

16'

1ºTEMPO

Saka domina perto do meio campo, dribla para trás e sofre falta de Buendía.

bola

15'

1ºTEMPO

Arsenal trabalha a bola com calma no ataque.

bola

14'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Havertz recebe enfiada de bola pela direita da área com espaço, bate colocado buscando o canto oposto mas erra o alvo. Bandeira pega impedimento.

bola

13'

1ºTEMPO

Kamara atropela Lewis-Skelly no meio campo com falta marcada.

bola

12'

1ºTEMPO

Saka recebe na ponta direita, balança na frente de Hemmings, invade a área e chuta por cima do travessão.

bola

11'

1ºTEMPO

NO POOSTE!!! Buendia fica com a bola na frente da área após lance confuso com Kamara, bate forte com a destra e acerta o travessão de Raya.

bola

10'

1ºTEMPO

Começo de jogo morno.

bola

9'

1ºTEMPO

Arsenal roda a bola perto do meio campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Rice cruza da esquerda para segunda trave, Calafiori bate mascado para o chão mas o bandeira pega impedimento.

bola

7'

1ºTEMPO

McGinn recebe de Hemmings na frente da área, bate com a canhota e manda muito por cima.

bola

6'

1ºTEMPO

Zion Suzuki, ex-Parma, defendeu o Japão na última Copa do Mundo.

bola

5'

1ºTEMPO

Odegaard enfia da meia direita para o fundo da área, ninguém de amarelo corre no lance e Suzuki ganha tiro de meta.

bola

4'

1ºTEMPO

Villa Park passa por reformas para ter sua capacidade ampliada.

bola

3'

1ºTEMPO

Cash é lançado no fundo da área pela direita, chega cruzando por baixo e Gabriel Magalhães rebate.

bola

2'

1ºTEMPO

Torcedor dos Villans lotam o estádio.

bola

1'

1ºTEMPO

Aston Villa de camisa roxa e calção azul claro, Arsenal de amarelo e shorts azul escuro.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Villa Park!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arteta mantém a base forte e entrosada dos últimos anos e vai integrando algumas caras novas no elenco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Unai Emery tenta remontar o Aston Villa após perder seus principais jogadores e receber novas contratações.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Jarred Gillett. Auxiliares: Neil Davies e Steven Meredith.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os Gunners iniciaram a temporada 26/27 com título da Supercopa da Inglaterra ao bater o Manchester City por 3x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os Villans são os atuais campeões da Europa League e perderam o título da Supercopa da UEFA para o Paris Saint-Germain por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o atual campeão Arsenal estreou com boa vitória sobre o caçula Coventry por 3x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na rodada de estreia o Aston Villa foi goleado pelo Brighton, fora de casa, por 4x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 17°C em Birmingham.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Fechamento da segunda rodada da Premier League com o Aston Villa recebendo o Arsenal.

Aston Villa AVI

  • Unai Emery

    TECNICO

  • Zion Suzuki

    Goleiro

  • Matty CashSaiu

    Defesa

  • Aaron Wan-BissakaEntrou

    Defesa

  • Victor Lindelof

    Defesa

  • Pau Torres

    Defesa

  • Ian MaatsenAmarelo

    Defesa

  • Boubacar Kamara

    Meio-Campo

  • John McGinnAmarelo

    Meio-Campo

  • George HemmingsSaiu

    Atacante

  • Alysson EdwardEntrouAmarelo

    Atacante

  • Ross BarkleySaiu

    Meio-Campo

  • Alejandro GarnachoEntrou

    Atacante

  • Emiliano Buendía

    Meio-Campo

  • Nicolas JacksonSaiu

    Atacante

  • Tammy AbrahamEntrou

    Atacante

Arsenal ARS

  • Mikel Arteta

    TECNICO

  • David Raya

    Goleiro

  • Ben White

    Defesa

  • Cristhian MosqueraSaiu

    Defesa

  • Ezri KonsaEntrou

    Defesa

  • Gabriel Magalhães

    Defesa

  • Riccardo Calafiori

    Defesa

  • Declan RiceSaiu

    Meio-Campo

  • Martín ZubimendiEntrou

    Meio-Campo

  • Lewis-SkellySaiu

    Defesa

  • Mikel MerinoEntrou

    Meio-Campo

  • Martin OdegaardSaiu

    Meio-Campo

  • Bruno GuimarãesEntrou

    Meio-Campo

  • Bukayo SakaGol

    Atacante

  • Christos TzolisSaiuAmarelo

    Atacante

  • Eberechi EzeEntrou

    Atacante

  • Kai Havertz

    Atacante

  • Jarred Gillett

    ÁRBITRO

  • Neil Davies

    ASSISTENTE

  • Steven Meredith

    ASSISTENTE

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