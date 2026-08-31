2ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Segunda-feira, 31/08•16h
Minuto a Minuto: Aston Villa X Arsenal - 31/08/2026
54'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
54'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Arsenal bate o Aston Villa fora de casa e segue 100% na Premier League.
52'
•
2ºTEMPO
Bola longa para o meio do ataque mas ela passa por Abrahm e fica com Raya.
51'
•
2ºTEMPO
Arsenal não tem pressa nas bolas paradas.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Maatsen acerta Saka na lateral do campo e recebe amarelo.
48'
•
2ºTEMPO
Bruno Guimarães ganha jogada ao proteger na linha de fundo e fica com tiro de meta na frente de Buendía.
47'
•
2ºTEMPO
Aston Villa roda a bola no campo de ataque sem acelerar.
46'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.
45'
•
2ºTEMPO
Oito de acréscimo.
43'
•
2ºTEMPO
Aston Villa não consegue pressionar em busca do empate.
41'
•
2ºTEMPO
Raya não fez nenhuma defesa até aqui na partida.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Zubimendi substitui Rice.
39'
•
2ºTEMPO
Maatsen acelera a jogada da ponta para dentro da área e cai após trombada com o zagueiro. Nada.
38'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! McGinn entra forte por baixo derrubando Merino e também recebe cartão.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Alysson por acertar Gabriel fora do lance.
35'
•
2ºTEMPO
Konsa faz sua estreia logo contra seu ex-clube.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Garnacho substitui Barkley.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Cash para entrada de Wan-Bissaka.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Konsa no lugar de Mosquera.
32'
•
2ºTEMPO
Mosquera cai sentindo a parte de trás da coxa.
32'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Calafiori na esquerda da área após enfiada de bola.
31'
•
2ºTEMPO
SAAALVA, SUZUKI!!! Havertz recebe enfiada de bola nas costas da defesa, sai na cara do goleiro e finaliza por baixo para ótima defesa do goleiro japonês. Posição parecia de impedimento.
30'
•
2ºTEMPO
Barkley prende bola pressionado no campo defensivo e sofre falta de Saka.
29'
•
2ºTEMPO
Havertz experimenta chute rasante do bico da área pela direita e Suzuki defende em dois tempos.
28'
•
2ºTEMPO
Alysson é um ponta brasileiro formado na base do Grêmio.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Abraham na vaga de Jackson.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Villa, entra Alysson sai Hemmings.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Merino no lugar de Lewis-Skelly.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Estreia de Bruno Guimarães pelo Arsenal, sai Odegaard.
24'
•
2ºTEMPO
Pau Torres cruza da meia esquerda e Mosquera tira de cabeça.
23'
•
2ºTEMPO
Brasileiro no banco do Aston Villa no aquecimento.
22'
•
2ºTEMPO
Barkley ganha pé de ferro na frente da área, tenta chute forte e carimba Rice.
21'
•
2ºTEMPO
Movimentação de brasileiro no banco do Arsenal.
20'
•
2ºTEMPO
Hemmings puxa contra-ataque pelo meio mas erra enfiada para Jackson.
19'
•
2ºTEMPO
Não tivemos nenhum 0x0 até aqui em duas rodadas de Premier League.
18'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.
17'
•
2ºTEMPO
Aston Villa vai perdendo seu terceiro jogo em três jogos na temporada.
16'
•
2ºTEMPO
Segundo gol de Saka em dois jogos no campeonato.
15'
•
2ºTEMPO
Festa do torcedor visitante no Villa Park.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ARSENAL!!! Eze recebe de Mosquera na esquerda da área que serve Calafiori no fundo. O lateral italiano cruza se jogando de carrinho e Saka chega antes do zagueiro para empurrar de carrinho!
14'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!!
13'
•
2ºTEMPO
Empate parcial mantém o Aston Villa sem vencer na temporada.
12'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Odegaard bate falta frontal com a canhota e quase abre o placar no Villa Park.
11'
•
2ºTEMPO
SEM PENALIDADE! Falta fora da área na entrada da área pela direita.
10'
•
2ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine avalia posição de Saka e se a infração foi fora ou dentro da área.
9'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA ARSENAL! Saka derrubado por Maatsen na entrada da área pela direita, mas o árbitro aponta penalidade.
8'
•
2ºTEMPO
Jogo segue muito estudado e com pouca criatividade dos dois ataques.
7'
•
2ºTEMPO
Arsenal roda a bola de lado já no campo de ataque.
6'
•
2ºTEMPO
Buendía aperta marcação perto do meio campo e comete falta em Saka.
5'
•
2ºTEMPO
Acostumado a jogar mais por dentro, Eze entra para jogar aberto na esquerda.
4'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Aston Villa visita o Hull City, já o Arsenal faz clássico contra o Chelsea.
3'
•
2ºTEMPO
Saka tenta jogada entre dois na ponta direita e perde para Hemmings.
2'
•
2ºTEMPO
O Villa é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arteta volta com Eze na vaga de Tzolis.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
46'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 46.
44'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Havertz na ponta direita no passe de Saka.
43'
•
1ºTEMPO
Villa toca de lado na defesa sem acelerar.
41'
•
1ºTEMPO
Calafiori cai dentro da área após choque com Pau Torres, mas o árbitro manda seguir.
40'
•
1ºTEMPO
O zagueiro Konsa, ex-Aston Villa, aparece como opção no banco do Arsenal.
39'
•
1ºTEMPO
Cash chega atrasado por trás em Tzolis e comete falta, mas nada de cartão.
38'
•
1ºTEMPO
Segue jogo equilibrado com poucas chances para os dois times.
37'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Hemmings na meia esquerda, o atacante atropela Mosquera e comete falta.
36'
•
1ºTEMPO
Recém contratado junto ao Newcastle, Bruno Guimarães aparece como opção no banco dos Gunners.
35'
•
1ºTEMPO
Jackson aposta corrida com os dois zagueiros pelo meio do ataque, mas perde para Gabriel Magalhães.
34'
•
1ºTEMPO
O Aston Villa inicia sua trajetória um dia antes, 08, fora de casa contra o Club Brugge.
33'
•
1ºTEMPO
O Arsenal estreia na Champions dia 09 de setembro fora de casa contra o Napoli.
32'
•
1ºTEMPO
Este jogo encerra a segunda rodada da Premier League.
31'
•
1ºTEMPO
Odegaard bate falta da meia central para o fundo da área pela direita, Havertz ajeita para dentro e Barkley afasta.
30'
•
1ºTEMPO
Skelly finta Kamara perto da meia central do ataque e sofre falta frontal.
29'
•
1ºTEMPO
Hemmings é acionado na ponta esquerda, finta Mosquera para o fundo e cruza por baixo para firme defesa de Raya.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Tzolis recebe na ponta esquerda, tenta drible curto, perde para Cash e comete falta na sequência. Cartão.
27'
•
1ºTEMPO
Saka domina na lateral direita do ataque, dribla voltando e sofre falta de Maatsen.
26'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Boa jogada do Villa de pé em pé. Maatsen recebe com espaço no bico da área pela esquerda, corta para dentro e chuta colocado com perigo ao gol de Raya.
25'
•
1ºTEMPO
Mikel Arteta busca o bicampeonato inédito na história do Arsenal.
24'
•
1ºTEMPO
SUZUKI! Saka bate escanteio da direita fechadinho, Rice desvia de cabeça no alto e dá trabalho ao goleiro. O árbitro pega falta de ataque.
23'
•
1ºTEMPO
Na temporada passada foram dois jogos entre os times com uma vitória para cada lado sempre com o mandante levando a melhor.
22'
•
1ºTEMPO
Jogo morno sem muito trabalho para os dois goleiros.
21'
•
1ºTEMPO
Os dois times disputarão a UEFA Champions League nesta temporada.
20'
•
1ºTEMPO
Cash aperta marcação ainda no campo de ataque e ganha arremesso no bote para cima de Tzolis.
19'
•
1ºTEMPO
McGinn bate escanteio da direita fechadinho e Calafiori tira na primeira trave.
18'
•
1ºTEMPO
Rice bate escanteio da esquerda na primeira trave, Calafiori cabeceia atrapalhado por Barkley e manda por cima.
17'
•
1ºTEMPO
Tzolis recebe de Calafiori na ponta esquerda, cruza de canhota e Cash consegue bloquear.
16'
•
1ºTEMPO
Saka domina perto do meio campo, dribla para trás e sofre falta de Buendía.
15'
•
1ºTEMPO
Arsenal trabalha a bola com calma no ataque.
14'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Havertz recebe enfiada de bola pela direita da área com espaço, bate colocado buscando o canto oposto mas erra o alvo. Bandeira pega impedimento.
13'
•
1ºTEMPO
Kamara atropela Lewis-Skelly no meio campo com falta marcada.
12'
•
1ºTEMPO
Saka recebe na ponta direita, balança na frente de Hemmings, invade a área e chuta por cima do travessão.
11'
•
1ºTEMPO
NO POOSTE!!! Buendia fica com a bola na frente da área após lance confuso com Kamara, bate forte com a destra e acerta o travessão de Raya.
10'
•
1ºTEMPO
Começo de jogo morno.
9'
•
1ºTEMPO
Arsenal roda a bola perto do meio campo.
8'
•
1ºTEMPO
Rice cruza da esquerda para segunda trave, Calafiori bate mascado para o chão mas o bandeira pega impedimento.
7'
•
1ºTEMPO
McGinn recebe de Hemmings na frente da área, bate com a canhota e manda muito por cima.
6'
•
1ºTEMPO
Zion Suzuki, ex-Parma, defendeu o Japão na última Copa do Mundo.
5'
•
1ºTEMPO
Odegaard enfia da meia direita para o fundo da área, ninguém de amarelo corre no lance e Suzuki ganha tiro de meta.
4'
•
1ºTEMPO
Villa Park passa por reformas para ter sua capacidade ampliada.
3'
•
1ºTEMPO
Cash é lançado no fundo da área pela direita, chega cruzando por baixo e Gabriel Magalhães rebate.
2'
•
1ºTEMPO
Torcedor dos Villans lotam o estádio.
1'
•
1ºTEMPO
Aston Villa de camisa roxa e calção azul claro, Arsenal de amarelo e shorts azul escuro.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Villa Park!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Arteta mantém a base forte e entrosada dos últimos anos e vai integrando algumas caras novas no elenco.
PRÉ-JOGO
Unai Emery tenta remontar o Aston Villa após perder seus principais jogadores e receber novas contratações.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Jarred Gillett. Auxiliares: Neil Davies e Steven Meredith.
PRÉ-JOGO
Os Gunners iniciaram a temporada 26/27 com título da Supercopa da Inglaterra ao bater o Manchester City por 3x0.
PRÉ-JOGO
Os Villans são os atuais campeões da Europa League e perderam o título da Supercopa da UEFA para o Paris Saint-Germain por 2x1.
PRÉ-JOGO
Já o atual campeão Arsenal estreou com boa vitória sobre o caçula Coventry por 3x0.
PRÉ-JOGO
Na rodada de estreia o Aston Villa foi goleado pelo Brighton, fora de casa, por 4x0.
PRÉ-JOGO
Temos 17°C em Birmingham.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Fechamento da segunda rodada da Premier League com o Aston Villa recebendo o Arsenal.
Unai Emery
TECNICO
Zion Suzuki
Goleiro
Matty Cash
Defesa
Aaron Wan-Bissaka
Defesa
Victor Lindelof
Defesa
Pau Torres
Defesa
Ian Maatsen
Defesa
Boubacar Kamara
Meio-Campo
John McGinn
Meio-Campo
George Hemmings
Atacante
Alysson Edward
Atacante
Ross Barkley
Meio-Campo
Alejandro Garnacho
Atacante
Emiliano Buendía
Meio-Campo
Nicolas Jackson
Atacante
Tammy Abraham
Atacante
Mikel Arteta
TECNICO
David Raya
Goleiro
Ben White
Defesa
Cristhian Mosquera
Defesa
Ezri Konsa
Defesa
Gabriel Magalhães
Defesa
Riccardo Calafiori
Defesa
Declan Rice
Meio-Campo
Martín Zubimendi
Meio-Campo
Lewis-Skelly
Defesa
Mikel Merino
Meio-Campo
Martin Odegaard
Meio-Campo
Bruno Guimarães
Meio-Campo
Bukayo Saka
Atacante
Christos Tzolis
Atacante
Eberechi Eze
Atacante
Kai Havertz
Atacante
Jarred Gillett
ÁRBITRO
Neil Davies
ASSISTENTE
Steven Meredith
ASSISTENTE