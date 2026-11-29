12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 29/11•11h05
Minuto a Minuto: Sunderland X Tottenham - 29/11/2026
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Trai Hume (Sunderland).
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Enzo Le Fée (Sunderland).
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rodrigo Bentancur (Tottenham).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
35'
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1ºTEMPO
Gol do Tottenham! James Maddison marca. Assistência de Andrew Robertson.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Micky van de Ven (Tottenham).
12'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Thomas Meunier (Sunderland) é expulso.
11'
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1ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Sunderland).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sunderland x Tottenham!
R. Le Bris
TECNICO
R. De Zerbi
TECNICO
Peter Bankes
ÁRBITRO