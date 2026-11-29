12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 29/11•11h05
Minuto a Minuto: Fulham X Bournemouth - 29/11/2026
17'
•
2ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Justin Kluivert marca.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Gonzalo García, entra Hugo Larsson.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Ryan Sessegnon, entra Antonee Robinson.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Eli Kroupi, entra Justin Kluivert.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Ryan Christie, entra Alex Scott.
7'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eli Kroupi (Bournemouth).
5'
•
2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Bournemouth).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan Sessegnon (Fulham).
38'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Shea Charles (Fulham).
31'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tyler Adams (Bournemouth).
28'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Fulham! Rodrigo Muniz converte.
21'
•
1ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Marcus Tavernier marca. Assistência de Francisco Evanilson.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Fulham x Bournemouth!
Álvaro Arbeloa
TECNICO
M. Rose
TECNICO
Stuart Attwell
ÁRBITRO