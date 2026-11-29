12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 29/11•09h
Minuto a Minuto: Everton X Liverpool - 29/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Everton: sai Thierno Barry, entra Merlin Röhl.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Florian Wirtz, entra Lewis Koumas.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Everton: sai Jack Grealish, entra Brennan Johnson.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Everton: sai Kiernan Dewsbury-Hall, entra Charly Alcaraz.
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Treymaurice Nyoni (Liverpool).
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Vitaliy Mykolenko (Everton).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Bradley Barcola, entra Ronald Araujo.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Jeremie Frimpong, entra Víctor Muñoz.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Everton: sai Tyler Dibling, entra Tyrique George.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Everton: sai Hayden Hackney, entra Harrison Armstrong.
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jack Grealish (Everton).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Rio Ngumoha, entra Treymaurice Nyoni.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
25'
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1ºTEMPO
Gol contra! Jeremie Frimpong (Liverpool) marca contra.
5'
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1ºTEMPO
Gol do Liverpool! Dominik Szoboszlai marca. Assistência de Florian Wirtz.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Everton x Liverpool!
D. Moyes
TECNICO
Andoni Iraola
TECNICO
Michael Oliver
ÁRBITRO