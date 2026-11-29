12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 29/11•11h05
Minuto a Minuto: Brighton and Hove X Newcastle - 29/11/2026
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai William Osula, entra Yoane Wissa.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jacob Ramsey (Newcastle).
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pascal Struijk (Brighton and Hove).
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fabian Hürzeler (Brighton and Hove).
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Anthony Elanga (Newcastle).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Olivier Boscagli (Brighton and Hove).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Olivier Boscagli, entra Mats Wieffer.
44'
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1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Luka Vuskovic, entra Pascal Struijk.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lewis Miley (Newcastle).
8'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Newcastle! Harvey Barnes converte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Brighton and Hove x Newcastle!
F. Hürzeler
TECNICO
M. Jaissle
TECNICO
Simon Hooper
ÁRBITRO