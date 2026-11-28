12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 28/11•12h
Minuto a Minuto: Leeds X Coventry City - 28/11/2026
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Dominic Calvert-Lewin, entra Lukas Nmecha.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Coventry City: sai Gustavo Hamer, entra Victor Torp.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Noah Okafor, entra Brenden Aaronson.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Sean Longstaff, entra Harry Wilson.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Ao Tanaka, entra Anton Stach.
21'
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2ºTEMPO
Gol do Leeds! Sean Longstaff marca. Assistência de Gabriel Gudmundsson.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Coventry City: sai Tatsuhiro Sakamoto, entra Brandon Thomas-Asante.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Coventry City: sai Sidiki Cherif, entra Ellis Simms.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Coventry City: sai Frank Onyeka, entra Matt Grimes.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Coventry City: sai Jack Rudoni, entra Yann Gboho.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jayden Bogle (Leeds).
1'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jay Dasilva (Coventry City).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Leeds! Sean Longstaff marca. Assistência de Ethan Ampadu.
40'
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1ºTEMPO
Gol do Leeds! Dominic Calvert-Lewin marca. Assistência de Sean Longstaff.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Leeds x Coventry City!
D. Farke
TECNICO
F. Lampard
TECNICO
Paul Tierney
ÁRBITRO