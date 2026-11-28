12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 28/11•14h30
Minuto a Minuto: Ipswich Town X Aston Villa - 28/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Saša Lukić (Ipswich Town).
39'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Matty Cash (Aston Villa).
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Nicolas Jackson, entra Brian Madjo.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai João Gomes, entra Ross Barkley.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai John McGinn, entra Leon Goretzka.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Emersonn, entra Zian Flemming.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Jack Clarke, entra Jaden Philogene-Bidace.
24'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Emersonn (Ipswich Town).
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Taylor Harwood-Bellis, entra Matty Cash.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Alysson Edward Franco da Rocha, entra Ibrahim Mbaye.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Exequiel Palacios, entra Florentino Luís.
11'
•
2ºTEMPO
Gol do Ipswich Town! Leif Davis marca. Assistência de Julio Enciso.
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para John McGinn (Aston Villa).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
38'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para João Gomes (Aston Villa).
26'
•
1ºTEMPO
Gol do Aston Villa! João Gomes marca. Assistência de Pau Torres.
18'
•
1ºTEMPO
Gol do Ipswich Town! Emersonn marca.
16'
•
1ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Alysson Edward Franco da Rocha marca. Assistência de Johan Manzambi.
9'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa).
1'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Boubacar Kamara (Aston Villa).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Ipswich Town x Aston Villa!
G. O'Neil
TECNICO
Unai Emery
TECNICO
Michael Salisbury
ÁRBITRO