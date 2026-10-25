8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 25/10•11h
Minuto a Minuto: Manchester United X Bournemouth - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Adam Smith, entra Bafode Diakite.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Francisco Evanilson, entra Eli Kroupi.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Marcus Tavernier, entra Amine Adli.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Amad Diallo, entra Shea Lacey.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Lewis Cook, entra Ryan Christie.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Carlos Baleba, entra Joshua Zirkzee.
26'
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2ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Francisco Evanilson marca. Assistência de Lewis Cook.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Ayden Heaven, entra Lisandro Martínez.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Justin Kluivert, entra Ben Gannon-Doak.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Harry Maguire (Manchester United).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Youri Tielemans, entra Matheus Cunha.
43'
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1ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Marcus Tavernier marca. Assistência de Adrien Truffert.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Youri Tielemans (Manchester United).
38'
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1ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Rayan Vitor Simplício Rocha marca. Assistência de Justin Kluivert.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ayden Heaven (Manchester United).
27'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tyler Adams (Bournemouth).
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrey Santos (Manchester United).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Manchester United x Bournemouth!
M. Carrick
TECNICO
M. Rose
TECNICO
Jarred Gillett
ÁRBITRO