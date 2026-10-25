8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 25/10•11h
Minuto a Minuto: Liverpool X Brighton and Hove - 25/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
•
2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Milos Kerkez, entra Konstantinos Tsimikas.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Alexander Isak, entra Lewis Koumas.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Bradley Barcola, entra Rio Ngumoha.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Yasin Ayari, entra Georginio Rutter.
28'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Costinha (Brighton and Hove).
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Liverpool: sai Florian Wirtz, entra Treymaurice Nyoni.
9'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Chema Andrés, entra Malick Yalcouyé.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Olivier Boscagli (Brighton and Hove).
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Olivier Boscagli, entra Jack Hinshelwood.
21'
•
1ºTEMPO
Gol do Liverpool! Alexander Isak marca. Assistência de Bradley Barcola.
17'
•
1ºTEMPO
Gol contra! Pascal Groß (Brighton and Hove) marca contra.
6'
•
1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Ferdi Kadıoğlu, entra Costinha.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Liverpool x Brighton and Hove!
Andoni Iraola
TECNICO
F. Hürzeler
TECNICO
Samuel Barrott
ÁRBITRO