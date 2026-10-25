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encerrado
Anfield Liverpool, Inglaterra
Liverpool Liverpool
2 × 0
Brighton and Hove Brighton and Hove

8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Domingo, 25/1011h

Minuto a Minuto: Liverpool X Brighton and Hove - 25/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Liverpool: sai Milos Kerkez, entra Konstantinos Tsimikas.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Liverpool: sai Alexander Isak, entra Lewis Koumas.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Liverpool: sai Bradley Barcola, entra Rio Ngumoha.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Brighton and Hove: sai Yasin Ayari, entra Georginio Rutter.

bola

28'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Costinha (Brighton and Hove).

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Liverpool: sai Florian Wirtz, entra Treymaurice Nyoni.

bola

9'

2ºTEMPO

Substituição no Brighton and Hove: sai Chema Andrés, entra Malick Yalcouyé.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Olivier Boscagli (Brighton and Hove).

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Brighton and Hove: sai Olivier Boscagli, entra Jack Hinshelwood.

inicio

21'

1ºTEMPO

Gol do Liverpool! Alexander Isak marca. Assistência de Bradley Barcola.

bola

17'

1ºTEMPO

Gol contra! Pascal Groß (Brighton and Hove) marca contra.

bola

6'

1ºTEMPO

Substituição no Brighton and Hove: sai Ferdi Kadıoğlu, entra Costinha.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Liverpool x Brighton and Hove!

Liverpool LIV

  • Andoni Iraola

    TECNICO

Brighton and Hove BHA

  • F. Hürzeler

    TECNICO

  • Samuel Barrott

    ÁRBITRO

Liverpool LIV
Brighton and Hove BHA

GOLS

Gol Alexander Isak
Pascal Groß Gol Contra
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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