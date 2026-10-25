8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 25/10•11h
Minuto a Minuto: Hull City X Brentford - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Mohamed Belloumi, entra Joe Gelhardt.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Oliver McBurnie, entra Robinio Vaz.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Keane Lewis-Potter, entra El Hadji Malick Diouf.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Dango Ouattara, entra Callum Wilson.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Tim Iroegbunam, entra Hidemasa Morita.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Ryan Giles, entra Mohamed Ali Cho.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Hull City: sai Lewie Coyle, entra Brooke Norton-Cuffy.
18'
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2ºTEMPO
Gol do Brentford! Dango Ouattara marca. Assistência de Igor Thiago.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Aaron Hickey, entra Mikkel Damsgaard.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Kevin Schade, entra Jaidon Anthony.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
24'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Hull City! Oliver McBurnie converte.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Aaron Hickey (Brentford).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Hull City x Brentford!
S. Jakirović
TECNICO
Keith Andrews
TECNICO
Robert Jones
ÁRBITRO