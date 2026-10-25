8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 25/10•11h
Minuto a Minuto: Crystal Palace X Newcastle - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Amar Dedić, entra Malick Thiaw.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jaydee Canvot (Crystal Palace).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Joelinton, entra Sean Steur.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Anan Khalaili (Crystal Palace).
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lewis Hall (Newcastle).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Harvey Barnes, entra Anthony Elanga.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Joe Willock, entra Jacob Ramsey.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai William Osula, entra Yoane Wissa.
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yeremy Pino (Crystal Palace).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Dwight McNeil, entra Dario Osorio.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Jean-Philippe Mateta, entra Eddie Nketiah.
13'
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2ºTEMPO
Gol do Newcastle! Harvey Barnes marca. Assistência de Amar Dedić.
8'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Newcastle).
2'
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2ºTEMPO
Gol do Newcastle! William Osula marca. Assistência de Jacob Murphy.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Fabian Schär (Newcastle).
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nico González (Newcastle).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Crystal Palace x Newcastle!
P. Sage
TECNICO
M. Jaissle
TECNICO
Paul Tierney
ÁRBITRO