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Stamford Bridge Londres, Inglaterra
Chelsea Chelsea
0 × 2
Tottenham Tottenham

8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Sábado, 24/1013h30

Minuto a Minuto: Chelsea X Tottenham - 24/10/2026

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Morgan Rogers (Chelsea).

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 52.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Mathys Tel, entra Ben Davies.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Mohammed Kudus, entra Dejan Kulusevski.

bola

43'

2ºTEMPO

Tottenham vai interrompendo uma sequência de seis derrotas consecutivas para o Chelsea.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Chelsea: sai Pedro Neto, entra Danny Welbeck.

bola

42'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO TOTTENHAM!!! Tel recupera a bola no campo defensivo, dá um pique para o ataque e finaliza rasteiro da entrada da área para superar o goleiro Penders!

inicio

42'

2ºTEMPO

Gol do Tottenham! Mathys Tel marca.

bola

40'

2ºTEMPO

Welbeck é chamado por Xabi.

bola

39'

2ºTEMPO

Tonali pega a sobra de fora da área e isola o chute.

bola

38'

2ºTEMPO

Kudus aciona para Gallagher na direita e o meia finaliza para defesa de Penders.

bola

37'

2ºTEMPO

A batida de Pedro Porro vai em cima da barreira.

bola

36'

2ºTEMPO

A falta é frontal ao gol de Penders.

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Cole Palmer (Chelsea) é expulso.

bola

34'

2ºTEMPO

EXPULSO! Palmer sola Gallagher na disputa e leva o segundo amarelo.

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Pedro Neto (Chelsea).

bola

33'

2ºTEMPO

Pedro Neto impede a passagem de Pedro Porro com a falta.

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO TOTTENHAM!!! Matheus Fernandes bate o escanteio no meio da área, o goleiro Penders sai mal na disputa com Hecke e soca a bola ao contrário, para o próprio gol!

bola

32'

2ºTEMPO

Gol contra! Mike Penders (Chelsea) marca contra.

bola

30'

2ºTEMPO

O arremate de fora da área de Matheus Fernandes tem desvio e sai em escanteio.

bola

29'

2ºTEMPO

NA REDE PELO LADO DE FORA! Estêvão recebe de Henderson na área e finaliza à direita do gol!

bola

28'

2ºTEMPO

Em seu primeiro lance, Estêvão cobra a falta na área e o juiz anota falta de ataque.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mateus Fernandes (Tottenham).

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Roberto De Zerbi (Tottenham).

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Chelsea: sai Geovany Quenda, entra Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves.

bola

26'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Cole Palmer (Chelsea).

bola

26'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Micky van de Ven (Tottenham).

bola

25'

2ºTEMPO

Por falta fora do lance, Van De Ven é punido pelo árbitro.

bola

24'

2ºTEMPO

Matheus Fernandes para a jogada de Cole Palmer e o clima esquenta após a falta.

bola

23'

2ºTEMPO

O cruzamento de Pedro Porro passa por toda área e sai.

bola

22'

2ºTEMPO

Estêvão vai entrar.

bola

22'

2ºTEMPO

Caicedo joga a bola na área e Matheus Fernandes tira de cabeça.

bola

22'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Conor Gallagher (Tottenham).

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Andrew Robertson, entra Pedro Porro.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai Omar Marmoush, entra Dominic Solanke.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Chelsea: sai Jorrel Hato, entra Marco Palestra.

bola

19'

2ºTEMPO

Gallagher puxa a camisa de Rogers e é punido pelo juiz.

bola

18'

2ºTEMPO

Marco Palestra é chamado por Xabi Alonso.

bola

17'

2ºTEMPO

Gallagher força o passe na esquerda e a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

16'

2ºTEMPO

O empate parcial tira o Tottenham da zona de rebaixamento.

bola

15'

2ºTEMPO

Tel puxa o contra-ataque e sofre a falta de Acheampong.

bola

14'

2ºTEMPO

KINSKY! Palmer invade a grande área e é travado, na sobra Pedro Neto finaliza para boa defesa do goleiro!

bola

13'

2ºTEMPO

Tonali coloca a bola na área para Marmoush, Caicedo intercepta o passe.

bola

11'

2ºTEMPO

As câmeras flagram Estevão, que está no banco do Chelsea.

bola

10'

2ºTEMPO

Matheus Fernandes bate o córner na área, Tel desvia fraquinho e a bola fica com Penders.

bola

9'

2ºTEMPO

Tel insiste na jogada pela ponta e ganha o escanteio.

bola

8'

2ºTEMPO

E o Tottenham joga em casa contra o Crystal Palace.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Manchester United.

bola

6'

2ºTEMPO

Substituição no Tottenham: sai James Maddison, entra Conor Gallagher.

bola

5'

2ºTEMPO

Conor Gallagher vem aí.

bola

4'

2ºTEMPO

Maddison volta a sentir e será substituído.

bola

3'

2ºTEMPO

A ligação para Marmoush no ataque, ele agarra o zagueiro e faz a falta em Acheampong.

bola

2'

2ºTEMPO

Palmer fica pedindo a falta perto da área, árbitro nada marca e o jogo segue.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa em Londres.

bola

44'

1ºTEMPO

Árbitro não sinaliza nenhum tempo de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

A cobrança rasteira para Pedro Neto, o português finaliza de canhota e o goleiro Kinsky defende com segurança!

bola

42'

1ºTEMPO

Chelsea tem a falta pela esquerda.

bola

41'

1ºTEMPO

Matheus Fernandes cava a bola para dentro da área, a bola bate nas costas de Marmoush e sai pela linha de fundo.

bola

40'

1ºTEMPO

A batida curta do córner facilita o corte da zaga visitante.

bola

39'

1ºTEMPO

Escanteio para o Chelsea.

bola

38'

1ºTEMPO

Tel tenta o drible pela direita e a zaga fecha o espaço, Pedro Neto rouba a bola.

bola

36'

1ºTEMPO

Tonali finaliza de longe e a bola sobe, sai em tiro de meta.

bola

35'

1ºTEMPO

Outro impedimento no clássico, agora de Morgan Rogers.

bola

34'

1ºTEMPO

A bola na frente para Kudus, atento Colwill faz o domínio da bola.

bola

33'

1ºTEMPO

De novo, impedimento. Pedro Neto pega o rebote na área e o auxiliar pega a posição irregular.

bola

32'

1ºTEMPO

Cole Palmer toca para Rogers dentro da área e a finalização vai em cima de Van de Ven.

bola

31'

1ºTEMPO

IMPEDIDO! Marmoush carrega pelo meio no contra-ataque e aciona para Tel na esquerda, ele sai na frente do goleiro e o assistente ergue a bandeira, impedimento.

bola

29'

1ºTEMPO

O passe de Tel para Kudus na área, que finaliza nas mãos de Penders.

bola

28'

1ºTEMPO

Finalizações: Chelsea 1x3 Tottenham.

bola

27'

1ºTEMPO

QUE DEFESA! Tel tabela com Roberton e o lateral cruza rasteiro na área, Marmoush chapa no gol e Penders evita o gol!

bola

26'

1ºTEMPO

A ligação de Robertson entre a zaga para Maddison, atento o goleiro Penders sai da meta e tira antes do atacante.

bola

25'

1ºTEMPO

Mesmo de visitante, Tottenham tem mais posse de bola neste primeiro tempo.

bola

24'

1ºTEMPO

Pressionado por Marmoush, Penders alivia com o chutão para lateral.

bola

23'

1ºTEMPO

OPA! Tel invade a grande área e cai no contato com Pedro Neto, nada e o jogo segue.

bola

21'

1ºTEMPO

Colwill empurra Marmoush e comete a falta no meio campo.

bola

20'

1ºTEMPO

Resultados da Premier League: Aston Villa 2x1 Manchester City e Arsenal 2x0 Everton.

bola

19'

1ºTEMPO

PRA FORA! Tel carrega pela ponta e cruza na segunda trave, Kudus domina e finaliza à esquerda do gol!

bola

18'

1ºTEMPO

Tel ganha o escanteio pela esquerda.

bola

17'

1ºTEMPO

Maddison recebe de Kudus dentro da área e na hora do chute é bloqueado por Lacroix.

bola

15'

1ºTEMPO

Palmer faz a batida curta e facilita o corte da defesa.

bola

14'

1ºTEMPO

Quenda faz o cruzamento rasteiro da esquerda para a grande área, a zaga afasta para escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

DEFENDEU, KINSKY! Cole Palmer bate colocado de canhota e o goleiro faz a defesa na ponta dos dedos!

bola

12'

1ºTEMPO

Na jogada ensaiada de Palmer para Rogers, Kinský faz a leitura da jogada e fica com a bola.

bola

11'

1ºTEMPO

Henderson, Rogers e Cole Palmer conversam antes da cobrança.

bola

10'

1ºTEMPO

Geovany Quenda sofre a falta pelo meio, boa chance para o Chelsea.

bola

9'

1ºTEMPO

Pedro Neto na correria pela direita, Robertson ganha na marcação e explora para ganhar o tiro de meta.

bola

8'

1ºTEMPO

Van Hecke força o passe na frente para Marmoush e a bola vai direto para o goleiro Penders.

bola

7'

1ºTEMPO

Kudus coloca o braço na bola no contra-ataque e o juiz anota a infração.

bola

6'

1ºTEMPO

Cole Palmer recebe pela direita e faz o cruzamento, a bola passa perigosamente pela pequena área.

bola

5'

1ºTEMPO

O levantamento de Matheus Fernandes e a zaga dos Blues cortam.

bola

4'

1ºTEMPO

Clima quente no clássico londrino e os Spurs ganham o escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

Robertson tenta surpreender na cobrança de falta e a batida vai em cima da barreira.

bola

2'

1ºTEMPO

Na falta pela direita, Matheus Fernandes ergue a bola na área e Penders sai da meta para socar a bola.

bola

1'

1ºTEMPO

O inglês Chris Kavanagh é o árbitro do clássico.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Chelsea x Tottenham!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo incial da Premier League, vai rolar a bola em Londres.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado de Stamford Bridge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O brasileiro Richarlison é ausência confirmada nos Spurs, ele está fora dos planos e não deve jogar esta temporada pelo clube.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Reece James, Jamie Gittens e o goleiro Dibu Martinez são os desfalques dos Blues.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Tottenham está na vice-lanterna do Campeonato, mas conquistou seu primeiro triunfo na última rodada, venceu o Coventry City por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Chelsea vem de uma boa vitória fora de casa sobre o Everton e está no G4 da Premier League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedores! A partir das 13h30, siga tudo de Chelsea x Tottenham pela 8ª rodada do Campeonato Inglês 2026/2027.

Chelsea CHE

  • Xabi Alonso

    TECNICO

Tottenham TOT

  • R. De Zerbi

    TECNICO

  • Chris Kavanagh

    ÁRBITRO

Chelsea CHE
Tottenham TOT

GOLS

Gol Contra Mike Penders
Mathys Tel Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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