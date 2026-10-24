8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 24/10•13h30
Minuto a Minuto: Chelsea X Tottenham - 24/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Morgan Rogers (Chelsea).
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 52.
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Mathys Tel, entra Ben Davies.
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Mohammed Kudus, entra Dejan Kulusevski.
43'
•
2ºTEMPO
Tottenham vai interrompendo uma sequência de seis derrotas consecutivas para o Chelsea.
43'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chelsea: sai Pedro Neto, entra Danny Welbeck.
42'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO TOTTENHAM!!! Tel recupera a bola no campo defensivo, dá um pique para o ataque e finaliza rasteiro da entrada da área para superar o goleiro Penders!
42'
•
2ºTEMPO
Gol do Tottenham! Mathys Tel marca.
40'
•
2ºTEMPO
Welbeck é chamado por Xabi.
39'
•
2ºTEMPO
Tonali pega a sobra de fora da área e isola o chute.
38'
•
2ºTEMPO
Kudus aciona para Gallagher na direita e o meia finaliza para defesa de Penders.
37'
•
2ºTEMPO
A batida de Pedro Porro vai em cima da barreira.
36'
•
2ºTEMPO
A falta é frontal ao gol de Penders.
35'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Cole Palmer (Chelsea) é expulso.
34'
•
2ºTEMPO
EXPULSO! Palmer sola Gallagher na disputa e leva o segundo amarelo.
34'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Neto (Chelsea).
33'
•
2ºTEMPO
Pedro Neto impede a passagem de Pedro Porro com a falta.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO TOTTENHAM!!! Matheus Fernandes bate o escanteio no meio da área, o goleiro Penders sai mal na disputa com Hecke e soca a bola ao contrário, para o próprio gol!
32'
•
2ºTEMPO
Gol contra! Mike Penders (Chelsea) marca contra.
30'
•
2ºTEMPO
O arremate de fora da área de Matheus Fernandes tem desvio e sai em escanteio.
29'
•
2ºTEMPO
NA REDE PELO LADO DE FORA! Estêvão recebe de Henderson na área e finaliza à direita do gol!
28'
•
2ºTEMPO
Em seu primeiro lance, Estêvão cobra a falta na área e o juiz anota falta de ataque.
27'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mateus Fernandes (Tottenham).
27'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Roberto De Zerbi (Tottenham).
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chelsea: sai Geovany Quenda, entra Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves.
26'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Cole Palmer (Chelsea).
26'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Micky van de Ven (Tottenham).
25'
•
2ºTEMPO
Por falta fora do lance, Van De Ven é punido pelo árbitro.
24'
•
2ºTEMPO
Matheus Fernandes para a jogada de Cole Palmer e o clima esquenta após a falta.
23'
•
2ºTEMPO
O cruzamento de Pedro Porro passa por toda área e sai.
22'
•
2ºTEMPO
Estêvão vai entrar.
22'
•
2ºTEMPO
Caicedo joga a bola na área e Matheus Fernandes tira de cabeça.
22'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Conor Gallagher (Tottenham).
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Andrew Robertson, entra Pedro Porro.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Omar Marmoush, entra Dominic Solanke.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chelsea: sai Jorrel Hato, entra Marco Palestra.
19'
•
2ºTEMPO
Gallagher puxa a camisa de Rogers e é punido pelo juiz.
18'
•
2ºTEMPO
Marco Palestra é chamado por Xabi Alonso.
17'
•
2ºTEMPO
Gallagher força o passe na esquerda e a bola vai direto pela linha de fundo.
16'
•
2ºTEMPO
O empate parcial tira o Tottenham da zona de rebaixamento.
15'
•
2ºTEMPO
Tel puxa o contra-ataque e sofre a falta de Acheampong.
14'
•
2ºTEMPO
KINSKY! Palmer invade a grande área e é travado, na sobra Pedro Neto finaliza para boa defesa do goleiro!
13'
•
2ºTEMPO
Tonali coloca a bola na área para Marmoush, Caicedo intercepta o passe.
11'
•
2ºTEMPO
As câmeras flagram Estevão, que está no banco do Chelsea.
10'
•
2ºTEMPO
Matheus Fernandes bate o córner na área, Tel desvia fraquinho e a bola fica com Penders.
9'
•
2ºTEMPO
Tel insiste na jogada pela ponta e ganha o escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
E o Tottenham joga em casa contra o Crystal Palace.
7'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Manchester United.
6'
•
2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai James Maddison, entra Conor Gallagher.
5'
•
2ºTEMPO
Conor Gallagher vem aí.
4'
•
2ºTEMPO
Maddison volta a sentir e será substituído.
3'
•
2ºTEMPO
A ligação para Marmoush no ataque, ele agarra o zagueiro e faz a falta em Acheampong.
2'
•
2ºTEMPO
Palmer fica pedindo a falta perto da área, árbitro nada marca e o jogo segue.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Termina a primeira etapa em Londres.
44'
•
1ºTEMPO
Árbitro não sinaliza nenhum tempo de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
A cobrança rasteira para Pedro Neto, o português finaliza de canhota e o goleiro Kinsky defende com segurança!
42'
•
1ºTEMPO
Chelsea tem a falta pela esquerda.
41'
•
1ºTEMPO
Matheus Fernandes cava a bola para dentro da área, a bola bate nas costas de Marmoush e sai pela linha de fundo.
40'
•
1ºTEMPO
A batida curta do córner facilita o corte da zaga visitante.
39'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Chelsea.
38'
•
1ºTEMPO
Tel tenta o drible pela direita e a zaga fecha o espaço, Pedro Neto rouba a bola.
36'
•
1ºTEMPO
Tonali finaliza de longe e a bola sobe, sai em tiro de meta.
35'
•
1ºTEMPO
Outro impedimento no clássico, agora de Morgan Rogers.
34'
•
1ºTEMPO
A bola na frente para Kudus, atento Colwill faz o domínio da bola.
33'
•
1ºTEMPO
De novo, impedimento. Pedro Neto pega o rebote na área e o auxiliar pega a posição irregular.
32'
•
1ºTEMPO
Cole Palmer toca para Rogers dentro da área e a finalização vai em cima de Van de Ven.
31'
•
1ºTEMPO
IMPEDIDO! Marmoush carrega pelo meio no contra-ataque e aciona para Tel na esquerda, ele sai na frente do goleiro e o assistente ergue a bandeira, impedimento.
29'
•
1ºTEMPO
O passe de Tel para Kudus na área, que finaliza nas mãos de Penders.
28'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Chelsea 1x3 Tottenham.
27'
•
1ºTEMPO
QUE DEFESA! Tel tabela com Roberton e o lateral cruza rasteiro na área, Marmoush chapa no gol e Penders evita o gol!
26'
•
1ºTEMPO
A ligação de Robertson entre a zaga para Maddison, atento o goleiro Penders sai da meta e tira antes do atacante.
25'
•
1ºTEMPO
Mesmo de visitante, Tottenham tem mais posse de bola neste primeiro tempo.
24'
•
1ºTEMPO
Pressionado por Marmoush, Penders alivia com o chutão para lateral.
23'
•
1ºTEMPO
OPA! Tel invade a grande área e cai no contato com Pedro Neto, nada e o jogo segue.
21'
•
1ºTEMPO
Colwill empurra Marmoush e comete a falta no meio campo.
20'
•
1ºTEMPO
Resultados da Premier League: Aston Villa 2x1 Manchester City e Arsenal 2x0 Everton.
19'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Tel carrega pela ponta e cruza na segunda trave, Kudus domina e finaliza à esquerda do gol!
18'
•
1ºTEMPO
Tel ganha o escanteio pela esquerda.
17'
•
1ºTEMPO
Maddison recebe de Kudus dentro da área e na hora do chute é bloqueado por Lacroix.
15'
•
1ºTEMPO
Palmer faz a batida curta e facilita o corte da defesa.
14'
•
1ºTEMPO
Quenda faz o cruzamento rasteiro da esquerda para a grande área, a zaga afasta para escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU, KINSKY! Cole Palmer bate colocado de canhota e o goleiro faz a defesa na ponta dos dedos!
12'
•
1ºTEMPO
Na jogada ensaiada de Palmer para Rogers, Kinský faz a leitura da jogada e fica com a bola.
11'
•
1ºTEMPO
Henderson, Rogers e Cole Palmer conversam antes da cobrança.
10'
•
1ºTEMPO
Geovany Quenda sofre a falta pelo meio, boa chance para o Chelsea.
9'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto na correria pela direita, Robertson ganha na marcação e explora para ganhar o tiro de meta.
8'
•
1ºTEMPO
Van Hecke força o passe na frente para Marmoush e a bola vai direto para o goleiro Penders.
7'
•
1ºTEMPO
Kudus coloca o braço na bola no contra-ataque e o juiz anota a infração.
6'
•
1ºTEMPO
Cole Palmer recebe pela direita e faz o cruzamento, a bola passa perigosamente pela pequena área.
5'
•
1ºTEMPO
O levantamento de Matheus Fernandes e a zaga dos Blues cortam.
4'
•
1ºTEMPO
Clima quente no clássico londrino e os Spurs ganham o escanteio.
3'
•
1ºTEMPO
Robertson tenta surpreender na cobrança de falta e a batida vai em cima da barreira.
2'
•
1ºTEMPO
Na falta pela direita, Matheus Fernandes ergue a bola na área e Penders sai da meta para socar a bola.
1'
•
1ºTEMPO
O inglês Chris Kavanagh é o árbitro do clássico.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Chelsea x Tottenham!
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo incial da Premier League, vai rolar a bola em Londres.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado de Stamford Bridge.
PRÉ-JOGO
O brasileiro Richarlison é ausência confirmada nos Spurs, ele está fora dos planos e não deve jogar esta temporada pelo clube.
PRÉ-JOGO
Reece James, Jamie Gittens e o goleiro Dibu Martinez são os desfalques dos Blues.
PRÉ-JOGO
Já o Tottenham está na vice-lanterna do Campeonato, mas conquistou seu primeiro triunfo na última rodada, venceu o Coventry City por 3x1.
PRÉ-JOGO
O Chelsea vem de uma boa vitória fora de casa sobre o Everton e está no G4 da Premier League.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedores! A partir das 13h30, siga tudo de Chelsea x Tottenham pela 8ª rodada do Campeonato Inglês 2026/2027.
Xabi Alonso
TECNICO
R. De Zerbi
TECNICO
Chris Kavanagh
ÁRBITRO