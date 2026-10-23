8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sexta-feira, 23/10•16h
Minuto a Minuto: Ipswich Town X Nottingham Forest - 23/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Liam Delap, entra Chris Wood.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Julio Enciso, entra Chuba Akpom.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Florentino Luís, entra Azor Matusiwa.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Neco Williams, entra Luca Netz.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Abdul Fatawu Issahaku, entra Daizen Maeda.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Dan Ndoye, entra Callum Hudson-Odoi.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Jaden Philogene-Bidace, entra Jack Clarke.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Emersonn, entra Zian Flemming.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Murillo Santiago (Nottingham Forest).
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Issa Diop (Ipswich Town).
4'
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2ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Ipswich Town).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
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1ºTEMPO
Gol do Ipswich Town! Julio Enciso marca.
13'
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1ºTEMPO
Gol do Nottingham Forest! Neco Williams marca. Assistência de Daniel Muñoz.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ipswich Town x Nottingham Forest!
G. O'Neil
TECNICO
O. Glasner
TECNICO
Thomas Bramall
ÁRBITRO