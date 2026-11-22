11ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 22/11•13h30
Minuto a Minuto: Liverpool X Manchester United - 22/11/2026
42'
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1ºTEMPO
Dalot desce pela direita, cruza com desvio em Szobozslai e ganha escanteio.
41'
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1ºTEMPO
Van Dijk tromba com Dalot pelo alto, o português leva a pior, cai de mal jeito e recebe atendimento médico.
40'
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1ºTEMPO
MAGUIRE SALVA!!! Isak recebe de costas para o gol, faz o giro e dentro da pequena área chuta, o zagueiro se joga nela e evita o gol, que era praticamente certo!
39'
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1ºTEMPO
LAMMENS!!! Jacquet cruza da ponta direita, a zaga afasta parcialmente e Mac Allister solta a bomba no canto esquerdo para grande defesa em dois tempos do belga.
38'
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1ºTEMPO
Ngumoha recebe de Kerkez na ponta esquerda, cruza e Tielemans afasta de peixinho.
37'
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1ºTEMPO
Escanteio é cobrado, Barcola recebe bola em profundidade no contra ataque, invade a área e ao invés de finalizar, tenta acionar Wirtz, mas o passe sai fraco demais.
36'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Tielemans recebe de Mainoo na entrada da área e solta o pé, a bola desvia na zaga, engana Alisson e quase sai o gol do Manchester. Escanteio.
35'
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1ºTEMPO
Ngumoha recebe de Mac Allister na entrada da área e chuta rasteiro a direita do gol de Lammens.
34'
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1ºTEMPO
Matheus Cunha tenta sair em contra ataque no meio de quatro jogadores e Wirtz faz falta por trás.
33'
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1ºTEMPO
Ngumoha faz boa partida, inferniza na esquerda do ataque dos Reds e cruza para de Ligt afastar com um chutão para frente.
32'
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1ºTEMPO
Kerkez recebe ótima bola de Ngumoha na ponta esquerda, cruza para trás e a zaga afasta.
31'
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1ºTEMPO
Maguire segura a bola na entrada da área, recua na fogueira e Lammens é obrigado a dar um chutão para frente.
30'
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1ºTEMPO
Isak perde a passada, de Ligt rouba a bola e na sequência o sueco faz a falta de ataque.
29'
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1ºTEMPO
Liverpool mantém a bola no ataque, mas o Manchester se fecha e não deixa passar nada.
28'
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1ºTEMPO
Manchester troca passes na defesa e o Liverpool sobe suas linhas para pressionar.
27'
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1ºTEMPO
Lisandro vê Matheus Cunha dentro da área, faz o lançamento e Van Dijk sobe mais alto para afastar de cabeça.
26'
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1ºTEMPO
Mac Allister faz falta pesada opor trás pra cima de Matheus Cunha, que fica bravo com o argentino.
25'
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1ºTEMPO
Isak recebe ótima bola de Ngumoha nas costas da zaga pela esquerda e é flagrado em impedimento.
24'
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1ºTEMPO
Ngumoha tenta driblar Tielemans na ponta esquerda e acaba sendo desarmado pelo belga.
23'
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1ºTEMPO
E Pochettino tira um atacante para repor seu sistema defensivo.
22'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Bryan Mbeumo, entra Harry Maguire.
21'
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1ºTEMPO
O torcedor do Liverpool canta alto nas arquibancadas do Anfield.
20'
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1ºTEMPO
Isak tenta trocar passes com Witrz pela ala esquerda e Dalot faz o corte para sair jogando.
19'
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1ºTEMPO
Liverpool troca passes no ataque e o Manchester fica com os dez atrás da linha da bola.
18'
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1ºTEMPO
E Maguire já vai para o aquecimento. de Ligh tem atuação desastrosa até aqui.
17'
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1ºTEMPO
Manchester tenta trocar passes na defesa e o torcedor dos Reds vaia muito.
16'
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1ºTEMPO
LAMMENS!!! Isak recebe na ponta esquerda, dá uma linda caneta em de Ligt, corta para o meio e chuta rasteiro para a defesa do goleiro em dois tempos.
15'
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1ºTEMPO
Nos últimos quatro jogos de Wirtz juntando Liverpool e seleção alemã, são cinco gols e uma assistência!
14'
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1ºTEMPO
Liverpool é avassalador neste início. Que péssimo primeiro jogo do time de Maurício Pochettino!
13'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO LIVERPOOL!!! WIRTZ!!! Ngomoha recebe na ponta esquerda, cisca pra cima da marcação e cruza para trás, o alemão finaliza girando, a bola bate no travessão e entra!
13'
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1ºTEMPO
Gol do Liverpool! Florian Wirtz marca. Assistência de Rio Ngumoha.
12'
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1ºTEMPO
Agora o Manchester tem um a menos e já vai perdendo o jogo.
11'
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1ºTEMPO
Szoboszlai faz seu segundo gol na Premier League desta temporada!
10'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO LIVERPOOOL!!! SZOBOSZLAI!!! O húngaro solta o pé na cobrança de falta no canto direito, sem nenhuma chance para Lammens!!!
10'
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1ºTEMPO
Gol do Liverpool! Dominik Szoboszlai marca.
9'
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1ºTEMPO
Agora o Manchester vai jogar praticamente o jogo inteiro com um a menos. Que fase do time!
8'
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1ºTEMPO
Mauricio Pochettino fica desesperado na área técnica do Man. United!
8'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Leny Yoro (Manchester United) é expulso.
7'
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1ºTEMPO
EXPULSO!!! Araujo faz grande lançamento a Isak nas costas da zaga, Yoro atropela o atacante a um passo da grande área e recebe o vermelho direto!
6'
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1ºTEMPO
LAMMENS!!! Barcola parte em rápido contra ataque, invade a área e abre na direita para Isak, que solta o pé para grande defesa do goleiro belga!
5'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Bruno Fernandes bate falta com veneno e a bola passa raspando a trave esquerda de Bruno Fernandes.
4'
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1ºTEMPO
Números: Van Dijk completa hoje a marca de 350 jogos com a camisa do Liverpool.
3'
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1ºTEMPO
A cada toque errado do ataque do Man. United, a torcida do Liverpool vaia.
2'
•
1ºTEMPO
Bruno Fernandes cobra escanteio da esquerda e Dorgu afasta o perigo para fora da área.
1'
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1ºTEMPO
Barcola recebe na ponta direita, chuta mascado na zaga e ganha escanteio para o Liverpool.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Liverpool x Manchester United!
PRÉ-JOGO
Liverpool atua todo de vermelho. Manchester United vem a campo inteiro de branco.
PRÉ-JOGO
São três os brasileiros em ação hoje. Alisson, goleiro titular do Liverpool e Matheus Cunha no comando de ataque do Manchester United, juntamente com Andrey Santos, que fica à disposição no banco.
PRÉ-JOGO
O tempo é frio em Liverpool. Os termômetros marcam 7 graus neste momento.
PRÉ-JOGO
Com apenas uma vitória em 10 partidas, o Manchester precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Caso conquiste os três pontos, o time sai do Z-3 e deixa o Nottingham Forrest por lá.
PRÉ-JOGO
Caso vença hoje, o Liverpool ultrapassa o Bournemouth na tabela e fica no grupo de times que se classificam para a Champions League!
PRÉ-JOGO
Manchester United é vice lanterna da Premier League com apenas oito pontos somados. Na última rodada, o time recebeu o Aston Villa no Old Trafford e empatou em 4 a 4.
PRÉ-JOGO
Com 18 pontos conquistados, o Liverpool é o quinto colocado. Na rodada passada, a equipe visitou o Crystal Palace e ganhou fora de casa por 3 a 1.
PRÉ-JOGO
Boa tarde!!! Dentro de alguns minutos a bola vai rolar na 11ª rodada da Premier League! Liverpool recebe o Manchester United no clássico da 11ª em Anfield!
Andoni Iraola
TECNICO
M. Pochettino
TECNICO
Samuel Barrott
ÁRBITRO