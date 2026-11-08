10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 08/11•11h
Minuto a Minuto: Sunderland X Chelsea - 08/11/2026
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chelsea: sai Marco Palestra, entra Malo Gusto.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Chelsea: sai Jordan Henderson, entra Danny Welbeck.
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Neto (Chelsea).
8'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Brian Brobbey (Sunderland).
5'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Thomas Meunier (Sunderland).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Chelsea: sai Levi Colwill, entra Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves.
36'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Sunderland! Enzo Le Fée converte.
35'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Levi Colwill (Chelsea).
21'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jules Ahoka (Sunderland).
4'
•
1ºTEMPO
Substituição no Sunderland: sai Granit Xhaka, entra Jules Ahoka.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Sunderland x Chelsea!
R. Le Bris
TECNICO
Xabi Alonso
TECNICO
Jarred Gillett
ÁRBITRO