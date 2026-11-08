10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 08/11•13h30
Minuto a Minuto: Manchester United X Aston Villa - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Zion Suzuki (Aston Villa).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Manchester United! Patrick Dorgu marca. Assistência de Bruno Fernandes.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Manchester United! Joshua Zirkzee marca. Assistência de Patrick Dorgu.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Nicolas Jackson, entra Brian Madjo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Bryan Mbeumo, entra Joshua Zirkzee.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Leon Goretzka, entra Ibrahim Mbaye.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Johan Manzambi, entra João Gomes.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Alysson Edward Franco da Rocha, entra Ross Barkley.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai John McGinn, entra George Hemmings.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Amad Diallo, entra Shea Lacey.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Diogo Dalot, entra Patrick Dorgu.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Youri Tielemans, entra Mason Mount.
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ayden Heaven (Manchester United).
8'
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2ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Leon Goretzka marca. Assistência de Nicolas Jackson.
3'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Aston Villa! John McGinn converte.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Harry Maguire, entra Ayden Heaven.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Manchester United! Youri Tielemans marca. Assistência de Noussair Mazraoui.
16'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Manchester United! Bruno Fernandes converte.
4'
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1ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Nicolas Jackson marca.
1'
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1ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Alysson Edward Franco da Rocha marca. Assistência de John McGinn.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Manchester United x Aston Villa!
M. Carrick
TECNICO
Unai Emery
TECNICO
Chris Kavanagh
ÁRBITRO