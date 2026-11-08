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encerrado
Old Trafford Manchester, Inglaterra
Manchester United Manchester United
4 × 4
Aston Villa Aston Villa

10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Domingo, 08/1113h30

Minuto a Minuto: Manchester United X Aston Villa - 08/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Zion Suzuki (Aston Villa).

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Manchester United! Patrick Dorgu marca. Assistência de Bruno Fernandes.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Manchester United! Joshua Zirkzee marca. Assistência de Patrick Dorgu.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Nicolas Jackson, entra Brian Madjo.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Manchester United: sai Bryan Mbeumo, entra Joshua Zirkzee.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Leon Goretzka, entra Ibrahim Mbaye.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Johan Manzambi, entra João Gomes.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Alysson Edward Franco da Rocha, entra Ross Barkley.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai John McGinn, entra George Hemmings.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Manchester United: sai Amad Diallo, entra Shea Lacey.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Manchester United: sai Diogo Dalot, entra Patrick Dorgu.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Manchester United: sai Youri Tielemans, entra Mason Mount.

bola

12'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ayden Heaven (Manchester United).

inicio

8'

2ºTEMPO

Gol do Aston Villa! Leon Goretzka marca. Assistência de Nicolas Jackson.

bola

3'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Aston Villa! John McGinn converte.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Manchester United: sai Harry Maguire, entra Ayden Heaven.

inicio

44'

1ºTEMPO

Gol do Manchester United! Youri Tielemans marca. Assistência de Noussair Mazraoui.

bola

16'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Manchester United! Bruno Fernandes converte.

inicio

4'

1ºTEMPO

Gol do Aston Villa! Nicolas Jackson marca.

inicio

1'

1ºTEMPO

Gol do Aston Villa! Alysson Edward Franco da Rocha marca. Assistência de John McGinn.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Manchester United x Aston Villa!

Manchester United MAN

  • M. Carrick

    TECNICO

Aston Villa AVI

  • Unai Emery

    TECNICO

  • Chris Kavanagh

    ÁRBITRO

Manchester United MAN
Aston Villa AVI

GOLS

Gol Bruno Fernandes
Gol Youri Tielemans
Gol Joshua Zirkzee
Gol Patrick Dorgu
Alysson Edward Franco da Rocha Gol
Nicolas Jackson Gol
John McGinn Gol
Leon Goretzka Gol
POSSE DE BOLA
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0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
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