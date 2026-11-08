10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 08/11•11h
Minuto a Minuto: Ipswich Town X Bournemouth - 08/11/2026
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Justin Kluivert, entra Eli Kroupi.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Ryan Christie, entra Lewis Cook.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Daizen Maeda, entra Abdul Fatawu Issahaku.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Emersonn, entra Zian Flemming.
9'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ipswich Town: sai Jaden Philogene-Bidace, entra Jack Clarke.
1'
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2ºTEMPO
Gol contra! Leif Davis (Ipswich Town) marca contra.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Julio Enciso (Ipswich Town).
43'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcus Tavernier (Bournemouth).
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Smith (Bournemouth).
5'
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1ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Francisco Evanilson marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Ipswich Town x Bournemouth!
G. O'Neil
TECNICO
M. Rose
TECNICO
Simon Hooper
ÁRBITRO