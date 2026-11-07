10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 07/11•14h30
Minuto a Minuto: Nottingham Forest X Manchester City - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Igor Jesus (Nottingham Forest).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luca Netz (Nottingham Forest).
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Liam Delap, entra Igor Jesus.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Ryan Yates, entra Ibrahim Sangaré.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Enzo Fernández, entra Phil Foden.
28'
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2ºTEMPO
Gol do Nottingham Forest! Liam Delap marca. Assistência de Morgan Gibbs-White.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Dan Ndoye (Nottingham Forest).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai James Mcatee, entra Dan Ndoye.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Nottingham Forest: sai Daniel Muñoz, entra Luca Netz.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para James Mcatee (Nottingham Forest).
7'
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2ºTEMPO
Gol do Manchester City! Rayan Cherki marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Marc Guehi, entra Matheus Nunes.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Josko Gvardiol, entra Nico O'Reilly.
18'
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1ºTEMPO
Gol do Nottingham Forest! Liam Delap marca. Assistência de Xaver Schlager.
6'
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1ºTEMPO
Gol do Nottingham Forest! Jair Cunha marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Nottingham Forest x Manchester City!
O. Glasner
TECNICO
E. Maresca
TECNICO
Samuel Barrott
ÁRBITRO