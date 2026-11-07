10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 07/11•09h30
Minuto a Minuto: Leeds X Tottenham - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Sean Longstaff, entra Ilia Gruev.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Jayden Bogle, entra Joe Rodon.
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sandro Tonali (Tottenham).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Mohammed Kudus, entra Luca Jamie Williams-Barnett.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Noah Okafor (Leeds).
34'
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2ºTEMPO
Gol do Leeds! Noah Okafor marca.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Lukas Nmecha, entra Noah Okafor.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Ao Tanaka, entra Harry Wilson.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Mateus Fernandes, entra Rodrigo Bentancur.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Omar Marmoush, entra Dejan Kulusevski.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Pedro Porro, entra Conor Gallagher.
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Roberto De Zerbi (Tottenham).
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Porro (Tottenham).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Leeds: sai Gabriel Gudmundsson, entra Melvin Bard.
43'
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1ºTEMPO
Substituição no Tottenham: sai Mathys Tel, entra Dominic Solanke.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Sean Longstaff (Leeds).
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Micky van de Ven (Tottenham).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Leeds x Tottenham!
D. Farke
TECNICO
R. De Zerbi
TECNICO
John Brooks
ÁRBITRO