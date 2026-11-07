10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 07/11•12h
Minuto a Minuto: Fulham X Newcastle - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Amar Dedić (Newcastle).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fabian Schär (Newcastle).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai William Osula, entra Anthony Elanga.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Malick Thiaw, entra Fabian Schär.
38'
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2ºTEMPO
Gol do Fulham! Rodrigo Muniz marca.
35'
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2ºTEMPO
Gol do Newcastle! Jacob Murphy marca.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Oscar Bobb, entra Ryan Sessegnon.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Timothy Castagne, entra Kenny Tete.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Sean Steur, entra Matias Fernandez-Pardo.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Josh King, entra Cesar Palacios Perez.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Fulham: sai Gonzalo García, entra Rodrigo Muniz.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Nico González, entra Lewis Miley.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Newcastle: sai Yoane Wissa, entra Joe Willock.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Fulham x Newcastle!
Álvaro Arbeloa
TECNICO
M. Jaissle
TECNICO
Robert Jones
ÁRBITRO