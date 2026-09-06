3ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 06/09•12h30
Minuto a Minuto: Arsenal X Chelsea - 06/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Arsenal mantém os 100% no campeonato, vence o Chelsea por 2x1 de virada e acaba com a invencibilidade dos rivais.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Merino por retardar jogo.
48'
•
2ºTEMPO
Voltam a ficar com a bola no campo de ataque os Gunners, esperando o tempo passar.
47'
•
2ºTEMPO
João Pedro cruza pela direita de ataque. Chavarría tenta chegar de cabeça, mas passe é forte demais.
46'
•
2ºTEMPO
Na tentativa de gastar o tempo e respirar um pouco, Arsenal prende a bola no campo de ataque.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Arsenal. Sai Saka e entra Madueke.
44'
•
2ºTEMPO
RAAAYA! Estêvão recebe na direita de ataque, corta para o meio e manda uma pancada colocada. Raya voa no ângulo direito e espalma bonito.
44'
•
2ºTEMPO
Tzolis tenta puxar contra ataque rápido pela esquerda, mas erra passe e perde a continuidade da jogada.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Chelsea. Sai Rogers e entra Welbeck.
42'
•
2ºTEMPO
Arsenal inteiro no seu campo de defesa, tentando segurar o placar favorável.
41'
•
2ºTEMPO
Pressão total do Chelsea nesses minutos finais de jogo. Equipe busca pelo menos o gol de empate.
40'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Morgan Rogers por discutir de forma muito acalorada com Declan Rice.
39'
•
2ºTEMPO
Morgan Rogers parte para a discussão com Declan Rice. Jogador do Arsenal dá um trança-pés no atacante adversário em jogada de ataque do Chelsea.
39'
•
2ºTEMPO
Palmer recebe na área mandante pela esquerda e chuta forte. Longe do gol.
38'
•
2ºTEMPO
Gyokeres disputa com Fofana no ataque e é marcada a falta do jogador do Arsenal.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Chelsea. Sai Pedro Neto e entra Estevão.
36'
•
2ºTEMPO
Malo Gusto cobra escanteio pela esquerda. Raya sai meio atrapalhado, mas consegue ficar com ela.
35'
•
2ºTEMPO
João Pedro tenta cruzar pela linha de fundo do lado esquerdo de ataque. Defesa corta e cede escanteio.
34'
•
2ºTEMPO
Arsenal sobe as linhas e tenta atrapalhar a troca de passes desde a saída de jogo dos visitantes.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Havertz vai descansar e entra Gyokeres no seu lugar.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Arsenal. Sai Odegaard e entra Merino.
32'
•
2ºTEMPO
Time inteiro do Chelsea no ataque nesse momento. Equipe não quer perder a invencibilidade no campeonato logo para um dos maiores rivais.
31'
•
2ºTEMPO
Reece James chuta forte de fora da área. Gabriel Magalhães mergulha na frente da bola e corta de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
Gusto cruza pela direita de ataque. Konsa corta e joga pra escanteio.
29'
•
2ºTEMPO
Zubimendi prende demais a bola no meio de campo e é desarmado por Pedro Neto. O português carrega até o ataque e erra passe.
28'
•
2ºTEMPO
Rogers descola bom passe pra Chavarría na esquerda de ataque. Ele chega ao fundo e cruza. Raya fica com ela.
27'
•
2ºTEMPO
Pedro Neto vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Gabriel Magalhães consegue fazer o corte.
26'
•
2ºTEMPO
Saka cobra escanteio pela direita. Bola bate e rebate e sobra com Martínez na pequena área.
25'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado pela esquerda, na primeira trave. Havertz desvia de cabeça e Reece James raspa, também de cabeça, jogando pra novo escanteio.
24'
•
2ºTEMPO
ESPALMA DIBUUU! Saka recebe na área visitante pela direita e bate chapado. Dibu Martínez voa no canto direito e espalma pra escanteio, fazendo grande defesa.
23'
•
2ºTEMPO
Zubimendi recebe de Odegaard na área do Chelsea, gira e bate. Bola carimba a marcação.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lewis-Skelly também deixa o jogo para a entrada de Zubimendi.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Arsenal. Sai Calafiori e entra Hincapié.
21'
•
2ºTEMPO
Chavarría divide com Saka no meio de campo e arbitragem marca falta dele no lance.
20'
•
2ºTEMPO
Chelsea ensaia uma pressão e força Arsenal a recuar.
19'
•
2ºTEMPO
Cole Palmer domina na área mandante e finaliza de perna direita. Raya encaixa firme.
18'
•
2ºTEMPO
Gusto cruza pela direita de ataque. Ben White afasta de cabeça e bola sai pela lateral do lado oposto.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lavia deixa o jogo para a entrada de Malo Gusto.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Chelsea. Sai Hato e entra Chavarría.
16'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Também é amarelado por reclamação o atacante do Arsenal Tzolis.
16'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Tzolis divide com Lacroix no meio de campo e é parado com falta. Amarelo para o defensor do Chelsea.
15'
•
2ºTEMPO
Acheampong recebe na direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Raya.
14'
•
2ºTEMPO
Lewis-Skelly e João Pedro batem boca após disputa no meio de campo. Juiz contorna a situação. Segue o jogo.
13'
•
2ºTEMPO
Tenta se reorganizar em campo o time dos Blues, trocando passes lentamente no meio de campo.
12'
•
2ºTEMPO
Rogers arranca pela esquerda de ataque, adianta demais e é desarmado por carrinho preciso de Konsa.
11'
•
2ºTEMPO
Declan Rice tenta o chute de fora da área. Bola explode na marcação adversária.
10'
•
2ºTEMPO
Lavia tenta sair jogando pelo meio de campo e sofre falta de Lewis-Skelly.
9'
•
2ºTEMPO
Chelsea tenta apertar a marcação, mas troca de passes dos donos da casa é envolvente.
8'
•
2ºTEMPO
Mesmo após virar o jogo, Arsenal segue na pressão e continua no ataque. Time agora quer o terceiro. Nada de se fechar na defesa.
7'
•
2ºTEMPO
Bonita festa nas arquibancadas do Emirates Stadium. Torcedor do Arsenal canta feliz da vida.
6'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ARSENAL!!! ODEGAARD! Tzolis faz boa jogada pela esquerda de ataque e rola para o meio da área adversária. Havertz faz lindo corta luz e Odegaard recebe sozinho. Ele manda uma pancada e vira o jogo para os Gunners.
6'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!!
5'
•
2ºTEMPO
Havertz tenta jogada de fundo pela direita de ataque. Hato divide com ele e fica com o tiro de meta.
4'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola no campo de ataque o time do Arsenal.
3'
•
2ºTEMPO
Reece James derruba Odegaard no meio de campo. Falta marcada.
2'
•
2ºTEMPO
Chelsea começa com as linhas mais altas, pressionando a saída de jogo dos donos da casa.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
48'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Pedro Neto recebe na direita de ataque, em velocidade. Ele leva para o meio, entra na área mandante e chuta firme. Bola carimba o poste direito de Raya.
47'
•
1ºTEMPO
Ben White e Lavia se desentendem e levam uma bronca dos juizão, que força os dois a fazerem as pazes.
46'
•
1ºTEMPO
Saka recebe na direita de ataque, corta para o meio e tenta cruzar. Marcador trava no momento exato.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Cole Palmer por matar o contra ataque do Arsenal, derrubando Havertz no meio de campo.
44'
•
1ºTEMPO
Declan Rice derruba João Pedro no meio de campo. Falta.
43'
•
1ºTEMPO
Lavia prende a bola no meio de campo e sofre falta de Lewis-Skelly.
42'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto recebe na direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Raya.
41'
•
1ºTEMPO
Chelsea tenta esfriar o jogo e troca passes pela faixa central de campo.
40'
•
1ºTEMPO
Ben White tenta a finta pela direita de ataque e é desarmado por Hato.
39'
•
1ºTEMPO
Novamente roda a bola no ataque o time do Arsenal, tentando abrir a defesa do Chelsea.
38'
•
1ºTEMPO
Arsenal segue comandando as ações da partida, mas Chelsea não deixa de buscar o ataque sempre que possível.
37'
•
1ºTEMPO
Tentativa de passe de Tzolis na direita de ataque. Ele exagera na força e bola sai em tiro de meta pra Martínez cobrar.
36'
•
1ºTEMPO
Palmer tenta o passe e acaba desarmado na entrada da área do Arsenal. Na sequência, ele comete falta em Lewis-Skelly.
35'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto recebe na direita de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
34'
•
1ºTEMPO
Tzolis recebe na esquerda de ataque e rola para o meio. Lewis-Skelly ajeita e chuta forte. Bola sai com desvio pela linha de fundo, mas juiz aponta somente o tiro de meta.
33'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo ofensivo o time do Arsenal.
32'
•
1ºTEMPO
Odegaard disputa pelo alto com Fofana, no meio de campo. Falta do defensor.
31'
•
1ºTEMPO
UHHH! João Pedro arruma pra Rogers dentro da área do Arsenal, pela esquerda. Ele chuta colocado e manda à esquerda do gol de Raya.
30'
•
1ºTEMPO
Ben White tenta passe de calcanhar dentro da área visitante. Rogers ajuda a defesa e fica com a posse.
29'
•
1ºTEMPO
Chelsea esquece a defesa e já trabalha no campo de ataque, querendo responder rápido.
28'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Arsenal canta alto nas arquibancadas do Emirates.
27'
•
1ºTEMPO
Depois de tanto insistir, Arsenal chega ao gol de empate e bota fogo na partida de vez.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ARSENAL!!! HAVERTZ! Bola na direita de ataque pra Havertz. Ele corta para o meio e bate de fora da área, no cantinho esquerdo de Martínez. Empata o Arsenal.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!!
25'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o time do Arsenal, buscando espaços na defesa visitante.
24'
•
1ºTEMPO
Odegaard tenta o chute de dentro da área adversária, mas é travado no momento exato.
23'
•
1ºTEMPO
QUE PANCADA! Reece James manda uma sapatada de fora da área. Raya defende espalmando pra cima e encaixando em seguida.
22'
•
1ºTEMPO
Chelsea consegue segurar a pressão do Arsenal e já chega ao ataque com mais frequência.
21'
•
1ºTEMPO
Palmer recebe de Pedro Neto e finaliza chapado de fora da área. Raya cai no canto direito e faz a defesa.
20'
•
1ºTEMPO
Havertz recebe cruzamento da esquerda e finaliza no meio da área do Chelsea. Fofana trava e bola sai em escanteio.
19'
•
1ºTEMPO
João Pedro se enrosca com Konsa no meio de campo e cai pedindo falta. Juiz manda seguir.
18'
•
1ºTEMPO
Ben White cruza rasteiro pela direita de ataque. Bola desvia em Lacroix e fica com Martínez.
17'
•
1ºTEMPO
MARTÍNEEEZ! Saka invade a área visitante pela direita e manda uma pancada. Dibu Martínez faz uma grande defesa e evita o empate.
16'
•
1ºTEMPO
Arsenal segue pressionando, mas Chelsea busca contra atacar sempre que surge uma brecha.
15'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra João Pedro por chutar a bola longe após marcação de falta no meio de campo.
14'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Após análise, é marcada posição de impedimento de Konsa, que fez parte de todo o bolo no meio da jogada do gol de empate do Arsenal, no momento do rebote de Martínez.
13'
•
1ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa possível irregularidade no lance do gol
12'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!! CALAFIORI! Bola alçada para o meio da área do Chelsea. Gabriel Magalhães finaliza e Martínez faz um milagre mas, no rebote, Calafiori manda pra rede e empata o jogo.
11'
•
1ºTEMPO
Hato chega atrasado e derruba Saka na entrada da área do Chelsea. Boa chance na bola parada para o time da casa.
10'
•
1ºTEMPO
Chelsea se fecha na defesa e tenta segurar a pressão dos donos da casa.
9'
•
1ºTEMPO
Falta marcada de Lewis-Skelly em Hato no meio de campo.
8'
•
1ºTEMPO
Saka cobra escanteio pela direita e recebe passe de volta. É marcada a posição de impedimento do atleta do Arsenal.
7'
•
1ºTEMPO
Arsenal se lança ao ataque, tentando correr atrás do prejuízo e empurrado por seus torcedores.
6'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com Dibu Martínez. Bola volta a rolar.
5'
•
1ºTEMPO
Equipe médica do Chelsea atende o goleirão argentino.
4'
•
1ºTEMPO
Odegaard cobra falta pela direita de ataque, rasteiro. Todo mundo se tromba na pequena área e é apontada falta em Dibu Martínez.
3'
•
1ºTEMPO
Clássico começa movimentado e Chelsea, com o gol logo de cara, muda todo o panorama e as estratégias da partida.
2'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CHELSEA!!! ROGERS! Após bate e rebate na área do Arsenal, bola sobra com Rogers na entrada da área mandante. Ele chuta no canto direito de Raya e abre o placar.
2'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CHELSEA!!!
1'
•
1ºTEMPO
O Arsenal joga de camisas e meiões vermelhos e calções brancos. O Chelsea vem a campo de camisas e calções azuis e meiões brancos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Londres.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Chris Kavanagh (ING), auxiliado por Dan Cook (ING) e Tim Wood (ING).
PRÉ-JOGO
Chelsea definido por Xabi Alonso: Martínez; Fofana, Acheampong e Lacroix; Pedro Neto, Reece James, Lavia e Hato; Palmer, Rogers e João Pedro.
PRÉ-JOGO
Arsenal escalado por Mikel Arteta: Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Lewis-Skelly e Odegaard; Saka, Tzolis e Havertz.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Mosquera, Saliba e Timber, lesionados. Os visitantes não contarão com Caicedo, Henderson e Palestra, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado do Chelsea, o foco é o mesmo. A equipe também venceu os dois primeiros jogos da Premiere League e quer a terceira vitória, deixando o rival pra trás e encostando na liderança.
PRÉ-JOGO
O time do Arsenal, após ter vencido as duas rodadas iniciais, conta com o apoio dos seus torcedores pra emendar o terceiro triunfo consecutivo na competição e não deixar o líder Manchester City escapar.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, os Gunners visitaram o Aston Villa e venceram por 1x0. Os Blues jogaram em casa contra o Brighton e levaram a melhor, vencendo por 4x3.
PRÉ-JOGO
O Arsenal ocupa a 3ª colocação na tabela, com 6 pontos conquistados, enquanto o Chelsea está na 4ª posição, também com 6 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 215 partidas entre as equipes. O Arsenal venceu 87, o Chelsea levou a melhor em 66 oportunidades, além de 62 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Arsenal e Chelsea, jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Inglês 26/27. A bola começa a rolar às 12h30min.
Mikel Arteta
TECNICO
David Raya
Goleiro
Ben White
Defesa
Ezri Konsa
Defesa
Gabriel Magalhães
Defesa
Riccardo Calafiori
Defesa
Piero Hincapié
Defesa
Declan Rice
Meio-Campo
Lewis-Skelly
Defesa
Martín Zubimendi
Meio-Campo
Martin Odegaard
Meio-Campo
Mikel Merino
Meio-Campo
Bukayo Saka
Atacante
Noni Madueke
Atacante
Christos Tzolis
Atacante
Kai Havertz
Atacante
Viktor Gyokeres
Atacante
Xabi Alonso
TECNICO
Emiliano Martínez
Goleiro
Wesley Fofana
Defesa
Josh Acheampong
Defesa
Maxence Lacroix
Defesa
Pedro Neto
Atacante
Estêvão
Atacante
Reece James
Defesa
Roméo Lavia
Meio-Campo
Malo Gusto
Defesa
Jorrel Hato
Defesa
Pep Chavarría
Defesa
Cole Palmer
Meio-Campo
Morgan Rogers
Atacante
Danny Welbeck
Atacante
João Pedro
Atacante
Chris Kavanagh (ING)
ÁRBITRO
Dan Cook (ING)
ASSISTENTE
Tim Wood (ING)
ASSISTENTE
Tom Bramall (ING)
QUARTO ÁRBITRO