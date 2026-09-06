🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
encerrado
Emirates Londres, Inglaterra
Arsenal Arsenal
2 × 1
Chelsea Chelsea

3ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Domingo, 06/0912h30

Minuto a Minuto: Arsenal X Chelsea - 06/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Arsenal mantém os 100% no campeonato, vence o Chelsea por 2x1 de virada e acaba com a invencibilidade dos rivais.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Merino por retardar jogo.

bola

48'

2ºTEMPO

Voltam a ficar com a bola no campo de ataque os Gunners, esperando o tempo passar.

bola

47'

2ºTEMPO

João Pedro cruza pela direita de ataque. Chavarría tenta chegar de cabeça, mas passe é forte demais.

bola

46'

2ºTEMPO

Na tentativa de gastar o tempo e respirar um pouco, Arsenal prende a bola no campo de ataque.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Arsenal. Sai Saka e entra Madueke.

bola

44'

2ºTEMPO

RAAAYA! Estêvão recebe na direita de ataque, corta para o meio e manda uma pancada colocada. Raya voa no ângulo direito e espalma bonito.

bola

44'

2ºTEMPO

Tzolis tenta puxar contra ataque rápido pela esquerda, mas erra passe e perde a continuidade da jogada.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Chelsea. Sai Rogers e entra Welbeck.

bola

42'

2ºTEMPO

Arsenal inteiro no seu campo de defesa, tentando segurar o placar favorável.

bola

41'

2ºTEMPO

Pressão total do Chelsea nesses minutos finais de jogo. Equipe busca pelo menos o gol de empate.

amarelo

40'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Morgan Rogers por discutir de forma muito acalorada com Declan Rice.

bola

39'

2ºTEMPO

Morgan Rogers parte para a discussão com Declan Rice. Jogador do Arsenal dá um trança-pés no atacante adversário em jogada de ataque do Chelsea.

bola

39'

2ºTEMPO

Palmer recebe na área mandante pela esquerda e chuta forte. Longe do gol.

bola

38'

2ºTEMPO

Gyokeres disputa com Fofana no ataque e é marcada a falta do jogador do Arsenal.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Chelsea. Sai Pedro Neto e entra Estevão.

bola

36'

2ºTEMPO

Malo Gusto cobra escanteio pela esquerda. Raya sai meio atrapalhado, mas consegue ficar com ela.

bola

35'

2ºTEMPO

João Pedro tenta cruzar pela linha de fundo do lado esquerdo de ataque. Defesa corta e cede escanteio.

bola

34'

2ºTEMPO

Arsenal sobe as linhas e tenta atrapalhar a troca de passes desde a saída de jogo dos visitantes.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Havertz vai descansar e entra Gyokeres no seu lugar.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Arsenal. Sai Odegaard e entra Merino.

bola

32'

2ºTEMPO

Time inteiro do Chelsea no ataque nesse momento. Equipe não quer perder a invencibilidade no campeonato logo para um dos maiores rivais.

bola

31'

2ºTEMPO

Reece James chuta forte de fora da área. Gabriel Magalhães mergulha na frente da bola e corta de cabeça.

bola

30'

2ºTEMPO

Gusto cruza pela direita de ataque. Konsa corta e joga pra escanteio.

bola

29'

2ºTEMPO

Zubimendi prende demais a bola no meio de campo e é desarmado por Pedro Neto. O português carrega até o ataque e erra passe.

bola

28'

2ºTEMPO

Rogers descola bom passe pra Chavarría na esquerda de ataque. Ele chega ao fundo e cruza. Raya fica com ela.

bola

27'

2ºTEMPO

Pedro Neto vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Gabriel Magalhães consegue fazer o corte.

bola

26'

2ºTEMPO

Saka cobra escanteio pela direita. Bola bate e rebate e sobra com Martínez na pequena área.

bola

25'

2ºTEMPO

Escanteio cobrado pela esquerda, na primeira trave. Havertz desvia de cabeça e Reece James raspa, também de cabeça, jogando pra novo escanteio.

bola

24'

2ºTEMPO

ESPALMA DIBUUU! Saka recebe na área visitante pela direita e bate chapado. Dibu Martínez voa no canto direito e espalma pra escanteio, fazendo grande defesa.

bola

23'

2ºTEMPO

Zubimendi recebe de Odegaard na área do Chelsea, gira e bate. Bola carimba a marcação.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lewis-Skelly também deixa o jogo para a entrada de Zubimendi.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Arsenal. Sai Calafiori e entra Hincapié.

bola

21'

2ºTEMPO

Chavarría divide com Saka no meio de campo e arbitragem marca falta dele no lance.

bola

20'

2ºTEMPO

Chelsea ensaia uma pressão e força Arsenal a recuar.

bola

19'

2ºTEMPO

Cole Palmer domina na área mandante e finaliza de perna direita. Raya encaixa firme.

bola

18'

2ºTEMPO

Gusto cruza pela direita de ataque. Ben White afasta de cabeça e bola sai pela lateral do lado oposto.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lavia deixa o jogo para a entrada de Malo Gusto.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Chelsea. Sai Hato e entra Chavarría.

amarelo

16'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Também é amarelado por reclamação o atacante do Arsenal Tzolis.

amarelo

16'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Tzolis divide com Lacroix no meio de campo e é parado com falta. Amarelo para o defensor do Chelsea.

bola

15'

2ºTEMPO

Acheampong recebe na direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Raya.

bola

14'

2ºTEMPO

Lewis-Skelly e João Pedro batem boca após disputa no meio de campo. Juiz contorna a situação. Segue o jogo.

bola

13'

2ºTEMPO

Tenta se reorganizar em campo o time dos Blues, trocando passes lentamente no meio de campo.

bola

12'

2ºTEMPO

Rogers arranca pela esquerda de ataque, adianta demais e é desarmado por carrinho preciso de Konsa.

bola

11'

2ºTEMPO

Declan Rice tenta o chute de fora da área. Bola explode na marcação adversária.

bola

10'

2ºTEMPO

Lavia tenta sair jogando pelo meio de campo e sofre falta de Lewis-Skelly.

bola

9'

2ºTEMPO

Chelsea tenta apertar a marcação, mas troca de passes dos donos da casa é envolvente.

bola

8'

2ºTEMPO

Mesmo após virar o jogo, Arsenal segue na pressão e continua no ataque. Time agora quer o terceiro. Nada de se fechar na defesa.

bola

7'

2ºTEMPO

Bonita festa nas arquibancadas do Emirates Stadium. Torcedor do Arsenal canta feliz da vida.

gol

6'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ARSENAL!!! ODEGAARD! Tzolis faz boa jogada pela esquerda de ataque e rola para o meio da área adversária. Havertz faz lindo corta luz e Odegaard recebe sozinho. Ele manda uma pancada e vira o jogo para os Gunners.

bola

6'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ARSENAL!!!

bola

5'

2ºTEMPO

Havertz tenta jogada de fundo pela direita de ataque. Hato divide com ele e fica com o tiro de meta.

bola

4'

2ºTEMPO

Trabalha a bola no campo de ataque o time do Arsenal.

bola

3'

2ºTEMPO

Reece James derruba Odegaard no meio de campo. Falta marcada.

bola

2'

2ºTEMPO

Chelsea começa com as linhas mais altas, pressionando a saída de jogo dos donos da casa.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

48'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Pedro Neto recebe na direita de ataque, em velocidade. Ele leva para o meio, entra na área mandante e chuta firme. Bola carimba o poste direito de Raya.

bola

47'

1ºTEMPO

Ben White e Lavia se desentendem e levam uma bronca dos juizão, que força os dois a fazerem as pazes.

bola

46'

1ºTEMPO

Saka recebe na direita de ataque, corta para o meio e tenta cruzar. Marcador trava no momento exato.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

amarelo

44'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Cole Palmer por matar o contra ataque do Arsenal, derrubando Havertz no meio de campo.

bola

44'

1ºTEMPO

Declan Rice derruba João Pedro no meio de campo. Falta.

bola

43'

1ºTEMPO

Lavia prende a bola no meio de campo e sofre falta de Lewis-Skelly.

bola

42'

1ºTEMPO

Pedro Neto recebe na direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Raya.

bola

41'

1ºTEMPO

Chelsea tenta esfriar o jogo e troca passes pela faixa central de campo.

bola

40'

1ºTEMPO

Ben White tenta a finta pela direita de ataque e é desarmado por Hato.

bola

39'

1ºTEMPO

Novamente roda a bola no ataque o time do Arsenal, tentando abrir a defesa do Chelsea.

bola

38'

1ºTEMPO

Arsenal segue comandando as ações da partida, mas Chelsea não deixa de buscar o ataque sempre que possível.

bola

37'

1ºTEMPO

Tentativa de passe de Tzolis na direita de ataque. Ele exagera na força e bola sai em tiro de meta pra Martínez cobrar.

bola

36'

1ºTEMPO

Palmer tenta o passe e acaba desarmado na entrada da área do Arsenal. Na sequência, ele comete falta em Lewis-Skelly.

bola

35'

1ºTEMPO

Pedro Neto recebe na direita de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

34'

1ºTEMPO

Tzolis recebe na esquerda de ataque e rola para o meio. Lewis-Skelly ajeita e chuta forte. Bola sai com desvio pela linha de fundo, mas juiz aponta somente o tiro de meta.

bola

33'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo ofensivo o time do Arsenal.

bola

32'

1ºTEMPO

Odegaard disputa pelo alto com Fofana, no meio de campo. Falta do defensor.

bola

31'

1ºTEMPO

UHHH! João Pedro arruma pra Rogers dentro da área do Arsenal, pela esquerda. Ele chuta colocado e manda à esquerda do gol de Raya.

bola

30'

1ºTEMPO

Ben White tenta passe de calcanhar dentro da área visitante. Rogers ajuda a defesa e fica com a posse.

bola

29'

1ºTEMPO

Chelsea esquece a defesa e já trabalha no campo de ataque, querendo responder rápido.

bola

28'

1ºTEMPO

Torcedor do Arsenal canta alto nas arquibancadas do Emirates.

bola

27'

1ºTEMPO

Depois de tanto insistir, Arsenal chega ao gol de empate e bota fogo na partida de vez.

gol

26'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ARSENAL!!! HAVERTZ! Bola na direita de ataque pra Havertz. Ele corta para o meio e bate de fora da área, no cantinho esquerdo de Martínez. Empata o Arsenal.

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ARSENAL!!!

bola

25'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o time do Arsenal, buscando espaços na defesa visitante.

bola

24'

1ºTEMPO

Odegaard tenta o chute de dentro da área adversária, mas é travado no momento exato.

bola

23'

1ºTEMPO

QUE PANCADA! Reece James manda uma sapatada de fora da área. Raya defende espalmando pra cima e encaixando em seguida.

bola

22'

1ºTEMPO

Chelsea consegue segurar a pressão do Arsenal e já chega ao ataque com mais frequência.

bola

21'

1ºTEMPO

Palmer recebe de Pedro Neto e finaliza chapado de fora da área. Raya cai no canto direito e faz a defesa.

bola

20'

1ºTEMPO

Havertz recebe cruzamento da esquerda e finaliza no meio da área do Chelsea. Fofana trava e bola sai em escanteio.

bola

19'

1ºTEMPO

João Pedro se enrosca com Konsa no meio de campo e cai pedindo falta. Juiz manda seguir.

bola

18'

1ºTEMPO

Ben White cruza rasteiro pela direita de ataque. Bola desvia em Lacroix e fica com Martínez.

bola

17'

1ºTEMPO

MARTÍNEEEZ! Saka invade a área visitante pela direita e manda uma pancada. Dibu Martínez faz uma grande defesa e evita o empate.

bola

16'

1ºTEMPO

Arsenal segue pressionando, mas Chelsea busca contra atacar sempre que surge uma brecha.

amarelo

15'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra João Pedro por chutar a bola longe após marcação de falta no meio de campo.

bola

14'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Após análise, é marcada posição de impedimento de Konsa, que fez parte de todo o bolo no meio da jogada do gol de empate do Arsenal, no momento do rebote de Martínez.

bola

13'

1ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa possível irregularidade no lance do gol

bola

12'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ARSENAL!!! CALAFIORI! Bola alçada para o meio da área do Chelsea. Gabriel Magalhães finaliza e Martínez faz um milagre mas, no rebote, Calafiori manda pra rede e empata o jogo.

bola

11'

1ºTEMPO

Hato chega atrasado e derruba Saka na entrada da área do Chelsea. Boa chance na bola parada para o time da casa.

bola

10'

1ºTEMPO

Chelsea se fecha na defesa e tenta segurar a pressão dos donos da casa.

bola

9'

1ºTEMPO

Falta marcada de Lewis-Skelly em Hato no meio de campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Saka cobra escanteio pela direita e recebe passe de volta. É marcada a posição de impedimento do atleta do Arsenal.

bola

7'

1ºTEMPO

Arsenal se lança ao ataque, tentando correr atrás do prejuízo e empurrado por seus torcedores.

bola

6'

1ºTEMPO

Tudo certo com Dibu Martínez. Bola volta a rolar.

bola

5'

1ºTEMPO

Equipe médica do Chelsea atende o goleirão argentino.

bola

4'

1ºTEMPO

Odegaard cobra falta pela direita de ataque, rasteiro. Todo mundo se tromba na pequena área e é apontada falta em Dibu Martínez.

bola

3'

1ºTEMPO

Clássico começa movimentado e Chelsea, com o gol logo de cara, muda todo o panorama e as estratégias da partida.

gol

2'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CHELSEA!!! ROGERS! Após bate e rebate na área do Arsenal, bola sobra com Rogers na entrada da área mandante. Ele chuta no canto direito de Raya e abre o placar.

bola

2'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CHELSEA!!!

bola

1'

1ºTEMPO

O Arsenal joga de camisas e meiões vermelhos e calções brancos. O Chelsea vem a campo de camisas e calções azuis e meiões brancos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Londres.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Chris Kavanagh (ING), auxiliado por Dan Cook (ING) e Tim Wood (ING).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chelsea definido por Xabi Alonso: Martínez; Fofana, Acheampong e Lacroix; Pedro Neto, Reece James, Lavia e Hato; Palmer, Rogers e João Pedro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arsenal escalado por Mikel Arteta: Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Lewis-Skelly e Odegaard; Saka, Tzolis e Havertz.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Mosquera, Saliba e Timber, lesionados. Os visitantes não contarão com Caicedo, Henderson e Palestra, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado do Chelsea, o foco é o mesmo. A equipe também venceu os dois primeiros jogos da Premiere League e quer a terceira vitória, deixando o rival pra trás e encostando na liderança.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time do Arsenal, após ter vencido as duas rodadas iniciais, conta com o apoio dos seus torcedores pra emendar o terceiro triunfo consecutivo na competição e não deixar o líder Manchester City escapar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, os Gunners visitaram o Aston Villa e venceram por 1x0. Os Blues jogaram em casa contra o Brighton e levaram a melhor, vencendo por 4x3.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Arsenal ocupa a 3ª colocação na tabela, com 6 pontos conquistados, enquanto o Chelsea está na 4ª posição, também com 6 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 215 partidas entre as equipes. O Arsenal venceu 87, o Chelsea levou a melhor em 66 oportunidades, além de 62 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Arsenal e Chelsea, jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Inglês 26/27. A bola começa a rolar às 12h30min.

Arsenal ARS

  • Mikel Arteta

    TECNICO

  • David Raya

    Goleiro

  • Ben White

    Defesa

  • Ezri Konsa

    Defesa

  • Gabriel Magalhães

    Defesa

  • Riccardo CalafioriSaiu

    Defesa

  • Piero HincapiéEntrou

    Defesa

  • Declan Rice

    Meio-Campo

  • Lewis-SkellySaiu

    Defesa

  • Martín ZubimendiEntrou

    Meio-Campo

  • Martin OdegaardSaiuGol

    Meio-Campo

  • Mikel MerinoEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Bukayo SakaSaiu

    Atacante

  • Noni MaduekeEntrou

    Atacante

  • Christos TzolisAmarelo

    Atacante

  • Kai HavertzSaiuGol

    Atacante

  • Viktor GyokeresEntrou

    Atacante

Chelsea CHE

  • Xabi Alonso

    TECNICO

  • Emiliano Martínez

    Goleiro

  • Wesley Fofana

    Defesa

  • Josh Acheampong

    Defesa

  • Maxence LacroixAmarelo

    Defesa

  • Pedro NetoSaiu

    Atacante

  • EstêvãoEntrou

    Atacante

  • Reece James

    Defesa

  • Roméo LaviaSaiu

    Meio-Campo

  • Malo GustoEntrou

    Defesa

  • Jorrel HatoSaiu

    Defesa

  • Pep ChavarríaEntrou

    Defesa

  • Cole PalmerAmarelo

    Meio-Campo

  • Morgan RogersSaiuGolAmarelo

    Atacante

  • Danny WelbeckEntrou

    Atacante

  • João PedroAmarelo

    Atacante

  • Chris Kavanagh (ING)

    ÁRBITRO

  • Dan Cook (ING)

    ASSISTENTE

  • Tim Wood (ING)

    ASSISTENTE

  • Tom Bramall (ING)

    QUARTO ÁRBITRO

Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).