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Anfield Liverpool, Inglaterra
Liverpool Liverpool
0 × 1
Arsenal Arsenal

9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Domingo, 01/1113h30

Minuto a Minuto: Liverpool X Arsenal - 01/11/2026

inicio

16'

1ºTEMPO

Gol do Arsenal! Kai Havertz marca.

bola

15'

1ºTEMPO

LONGE! Declan Rice arrisca de fora da área, a bola sobe muito e é tiro de meta para Alisson.

bola

14'

1ºTEMPO

Kai Havertz cai na dividida com Van Dijk perto da área, mas o juiz marca apenas o lateral.

bola

13'

1ºTEMPO

Tzolis adianta demais pela esquerda, Araújo protege e deixa a bola sair pela linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

Arsenal tenta quebrar um jejum, não vence o Liverpool em Anfield há 14 anos.

bola

11'

1ºTEMPO

Kerkez arranca no meio campo, Madueke acompanha e rouba a bola do defensor.

bola

10'

1ºTEMPO

O passe no contra-ataque para Wirtz, que não domina e a bola sai.

bola

9'

1ºTEMPO

Nyoni perde a bola no meio campo e comete a falta em Havertz.

bola

8'

1ºTEMPO

A bola longa para Havertz, o alemão domina e sobe a bandeira, impedimento.

bola

7'

1ºTEMPO

Isak coloca para correria de Barcola entre a zaga, Raya sai da área e alivia com o chutão.

bola

6'

1ºTEMPO

A cobrança curta de Rice, que joga na área e a defesa afasta com Araújo.

bola

5'

1ºTEMPO

Tzolis escapa pela esquerda e cruza rasteiro, a zaga do Liverpool tira para escanteio.

bola

4'

1ºTEMPO

Gakpo recebe pela direita, chuta fraquinho cruzado e a bola sai em tiro de meta.

bola

3'

1ºTEMPO

No contato com Isak, Gabriel Magalhães fica caído e pedindo a falta do atacante.

bola

2'

1ºTEMPO

Madueke na jogada pela direita, Kerkez chega firme e tira a bola para lateral.

bola

1'

1ºTEMPO

Andy Madley é o árbitro do clássico.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Liverpool x Arsenal!

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PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

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PRÉ-JOGO

Aos cantos de You'll Never Walk Alone da torcida mandante, os jogadores finalizam o aquecimento no campo.

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PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O norueguês Isak é o vice-artilheiro da Premier League com 6 gols, no time londrino Saka é o principal destaque com três gols no torneio.

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PRÉ-JOGO

Do lado dos Gunners, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães começam jogando na equipe de Mikel Arteta. Bruno chega pessionado, o meia que perdeu o pênalti que eliminou o Arsenal da Copa.

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PRÉ-JOGO

O brasileiro Alisson está confimado no gol do Liverpool, titular absoluto do time.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Arsenal divide a liderança com o Manchester City no Campeonato. Mas, o primeiro revés da temporada veio nesta semana, a eliminação na Copa da Liga nos pênaltis para o Fleetwood, time da quarta divisão nacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Liverpool faz uma campanha de recuperação na Premier League, e ocupa a quinta posição com duas vitórias consecutivas. Durante a semana, os Reds venceram o Chelsea e se classificaram para às quartas da Copa da Liga Inlgesa.

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PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa tarde! Logo mais, às 13h30, siga as emoções de Liverpool x Arsenal pela 9ª rodada do Campeonato Inglês 2026/2027.

Liverpool LIV

  • Andoni Iraola

    TECNICO

Arsenal ARS

  • Mikel Arteta

    TECNICO

  • Andrew Madley

    ÁRBITRO

Liverpool LIV
Arsenal ARS

GOLS

Kai Havertz Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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