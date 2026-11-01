9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 01/11•13h30
Minuto a Minuto: Liverpool X Arsenal - 01/11/2026
16'
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1ºTEMPO
Gol do Arsenal! Kai Havertz marca.
15'
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1ºTEMPO
LONGE! Declan Rice arrisca de fora da área, a bola sobe muito e é tiro de meta para Alisson.
14'
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1ºTEMPO
Kai Havertz cai na dividida com Van Dijk perto da área, mas o juiz marca apenas o lateral.
13'
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1ºTEMPO
Tzolis adianta demais pela esquerda, Araújo protege e deixa a bola sair pela linha de fundo.
12'
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1ºTEMPO
Arsenal tenta quebrar um jejum, não vence o Liverpool em Anfield há 14 anos.
11'
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1ºTEMPO
Kerkez arranca no meio campo, Madueke acompanha e rouba a bola do defensor.
10'
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1ºTEMPO
O passe no contra-ataque para Wirtz, que não domina e a bola sai.
9'
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1ºTEMPO
Nyoni perde a bola no meio campo e comete a falta em Havertz.
8'
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1ºTEMPO
A bola longa para Havertz, o alemão domina e sobe a bandeira, impedimento.
7'
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1ºTEMPO
Isak coloca para correria de Barcola entre a zaga, Raya sai da área e alivia com o chutão.
6'
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1ºTEMPO
A cobrança curta de Rice, que joga na área e a defesa afasta com Araújo.
5'
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1ºTEMPO
Tzolis escapa pela esquerda e cruza rasteiro, a zaga do Liverpool tira para escanteio.
4'
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1ºTEMPO
Gakpo recebe pela direita, chuta fraquinho cruzado e a bola sai em tiro de meta.
3'
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1ºTEMPO
No contato com Isak, Gabriel Magalhães fica caído e pedindo a falta do atacante.
2'
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1ºTEMPO
Madueke na jogada pela direita, Kerkez chega firme e tira a bola para lateral.
1'
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1ºTEMPO
Andy Madley é o árbitro do clássico.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Liverpool x Arsenal!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Aos cantos de You'll Never Walk Alone da torcida mandante, os jogadores finalizam o aquecimento no campo.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
O norueguês Isak é o vice-artilheiro da Premier League com 6 gols, no time londrino Saka é o principal destaque com três gols no torneio.
PRÉ-JOGO
Do lado dos Gunners, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães começam jogando na equipe de Mikel Arteta. Bruno chega pessionado, o meia que perdeu o pênalti que eliminou o Arsenal da Copa.
PRÉ-JOGO
O brasileiro Alisson está confimado no gol do Liverpool, titular absoluto do time.
PRÉ-JOGO
Já o Arsenal divide a liderança com o Manchester City no Campeonato. Mas, o primeiro revés da temporada veio nesta semana, a eliminação na Copa da Liga nos pênaltis para o Fleetwood, time da quarta divisão nacional.
PRÉ-JOGO
O Liverpool faz uma campanha de recuperação na Premier League, e ocupa a quinta posição com duas vitórias consecutivas. Durante a semana, os Reds venceram o Chelsea e se classificaram para às quartas da Copa da Liga Inlgesa.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! Logo mais, às 13h30, siga as emoções de Liverpool x Arsenal pela 9ª rodada do Campeonato Inglês 2026/2027.
Andoni Iraola
TECNICO
Mikel Arteta
TECNICO
Andrew Madley
ÁRBITRO