9ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sábado, 31/10•16h45
Minuto a Minuto: Troyes X Le Mans - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Samuel Yohou (Le Mans).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Merwan Ifnaoui, entra Hugo Picard.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Mouhamed Diop, entra Iron Gomis.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Renaud Ripart, entra Jérémy Le Douaron.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Louis Mafouta, entra William Harhouz.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Lucas Calodat, entra Yasser Larouci.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Noa Boissé (Le Mans).
26'
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2ºTEMPO
Gol do Troyes! Ismaël Boura marca.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ismaël Boura (Troyes).
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nicolas Kocik (Le Mans).
22'
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2ºTEMPO
VAR: original decision changed (Troyes).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Paolo Gozzi Iweru, entra Ismaël Boura.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Alexandre Lauray, entra Jean Vercruysse.
7'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Paolo Gozzi Iweru (Troyes).
2'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Raul Torrente Navarro (Le Mans).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Antoine Rabillard, entra Dame Gueye.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Timothee Nkada, entra Kandet Diawara.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Habib Diallo, entra Bilal Brahimi.
33'
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1ºTEMPO
Gol do Troyes! Mouhamed Diop marca. Assistência de Timothee Nkada.
18'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Junior Diaz (Troyes).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Troyes x Le Mans!
S. Dumont
TECNICO
P. Videira
TECNICO
Azzedine Souifi
ÁRBITRO