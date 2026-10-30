9ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sexta-feira, 30/10•15h
Minuto a Minuto: Nice X Rennes - 30/10/2026
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Sofiane Diop, entra Gauthier Hein.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Boulaye Dia, entra Issa Soumaré.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Valentin Rongier, entra Djaoui Cissé.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sepe Elye Wahi (Nice).
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Anthony Rouault (Rennes).
13'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Rennes! Boulaye Dia converte.
7'
•
2ºTEMPO
Gol do Nice! Mohamed Amoura marca. Assistência de Sofiane Diop.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Nice! Jonathan Clauss marca. Assistência de Sepe Elye Wahi.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Adrien Thomasson, entra Mahdi Camara.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Przemysław Frankowski, entra Bryan Reynolds.
34'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Nice! Sepe Elye Wahi converte.
15'
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1ºTEMPO
Gol do Rennes! Sebastian Szymański marca. Assistência de Mahamadou Nagida.
12'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Nice! Sepe Elye Wahi converte.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Nice x Rennes!
O. Pantaloni
TECNICO
F. Haise
TECNICO
Eric Wattellier
ÁRBITRO