9ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sexta-feira, 30/10•15h
Minuto a Minuto: Le Havre X Paris Saint-Germain - 30/10/2026
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Amir Richardson, entra Enzo Koffi.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Lamine N'Diaye, entra Rassoul Ndiaye.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Sota Nakamura, entra Mbwana Ally Samatta.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Maghnes Akliouche, entra L. Beraldo.
17'
•
2ºTEMPO
Gol do Paris Saint-Germain! Senny Mayulu marca. Assistência de Achraf Hakimi.
10'
•
2ºTEMPO
Gol do Paris Saint-Germain! Achraf Hakimi marca.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
28'
•
1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Paris Saint-Germain).
28'
•
1ºTEMPO
Gol do Paris Saint-Germain! Achraf Hakimi marca. Assistência de Senny Mayulu.
26'
•
1ºTEMPO
Gol do Paris Saint-Germain! Mika Godts marca. Assistência de Achraf Hakimi.
18'
•
1ºTEMPO
Gol do Le Havre! Josh Maja marca. Assistência de Rayan Fofana.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Le Havre x Paris Saint-Germain!
D. Digard
TECNICO
Luis Enrique
TECNICO
Francois Letexier
ÁRBITRO