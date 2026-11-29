12ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 29/11•13h15
Minuto a Minuto: Toulouse X Rennes - 29/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Rennes! Esteban Lepaul converte.
45'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Rennes).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Rennes! Esteban Lepaul marca. Assistência de Valentin Rongier.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Toulouse: sai Casper Tengstedt, entra Aron Dønnum.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Henrick Do Marcolino, entra Eliezer Mayenda.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Toulouse: sai Sion Oppong, entra Ilyas Azizi.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Quentin Merlin, entra Bryan Reynolds.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Toulouse: sai Jacen Russell-Rowe, entra Santiago Hidalgo.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Toulouse: sai Ismaïl Diallo, entra Alexis Vossah.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Mousa Al-Tamari, entra Arnaud Nordin.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Boulaye Dia, entra Elías Legendre Quiñónez.
18'
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2ºTEMPO
Gol do Toulouse! Thomas Jorgensen marca. Assistência de Casper Tengstedt.
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aron Dønnum (Toulouse).
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Henrick Do Marcolino (Rennes).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Toulouse: sai Rasmus Nicolaisen, entra Seny Koumbassa.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Quentin Merlin (Rennes).
21'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Toulouse! Casper Tengstedt converte.
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mahamadou Nagida (Rennes).
2'
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1ºTEMPO
Gol do Toulouse! Sion Oppong marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Toulouse x Rennes!
Jens Berthel Askou
TECNICO
S. Tambouret
TECNICO
Guillaume Paradis
ÁRBITRO