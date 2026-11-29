12ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 29/11•16h45
Minuto a Minuto: Lyon X Monaco - 29/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Monaco! Folarin Balogun marca. Assistência de Flavio Nazinho.
45'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Lyon).
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kail Boudache (Lyon).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Keito Nakamura, entra Noah Teye Nartey.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Takumi Minamino, entra Anis Soubeir.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Matthis Abline, entra Edan Diop.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Felix Bacher, entra Nicolás Tagliafico.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Vanderson, entra Flavio Nazinho.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Khalis Merah, entra Alejandro Gomes Rodríguez.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Ernest Nuamah, entra Kail Boudache.
26'
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2ºTEMPO
Gol do Monaco! Vanderson marca.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ernest Nuamah (Lyon).
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eric Dier (Monaco).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Vanderson (Monaco).
23'
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1ºTEMPO
Gol do Monaco! Matthis Abline marca.
15'
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1ºTEMPO
Gol do Lyon! Keito Nakamura marca. Assistência de Abner Vinicius.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Lyon x Monaco!
Carlos Vicens
TECNICO
Filipe Luís
TECNICO
Jerome Brisard
ÁRBITRO