12ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 29/11•11h
Minuto a Minuto: Auxerre X Olympique M. - 29/11/2026
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Kevin Danois, entra Remy Labeau Lascary.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marvin Senaya (Auxerre).
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para William Still (Auxerre).
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rayan Mandengue (Auxerre).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Olympique M.! Igor Paixão converte.
45'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Axel Tuanzebe (Auxerre) é expulso.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Fredrik Oppegard, entra Rayan Mandengue.
5'
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1ºTEMPO
Gol do Olympique M.! Amine Gouiri marca. Assistência de Amine Harit.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Auxerre x Olympique M.!
W. Still
TECNICO
Bruno Genesio
TECNICO
Jeremie Pignard
ÁRBITRO