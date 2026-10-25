8ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 25/10•13h15
Minuto a Minuto: Toulouse X Troyes - 25/10/2026
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Timothee Nkada, entra Kandet Diawara.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Renaud Ripart, entra Jérémy Le Douaron.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Toulouse: sai Aron Dønnum, entra Ilyas Azizi.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Toulouse: sai Rafik Messali, entra Alexis Vossah.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
40'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Timothee Nkada (Troyes).
39'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Cristian Casseres (Toulouse).
36'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Junior Diaz (Troyes).
25'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafik Messali (Toulouse).
25'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Aron Dønnum (Toulouse).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Toulouse x Troyes!
Jens Berthel Askou
TECNICO
S. Dumont
TECNICO
Geoffrey Kubler
ÁRBITRO