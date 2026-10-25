8ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 25/10•13h15
Minuto a Minuto: Rennes X Strasbourg - 25/10/2026
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Mahamadou Nagida, entra Quentin Merlin.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Gessime Yassine, entra Martial Godo.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Diogo Sousa, entra Samir El-Mourabet.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Conrad Harder, entra Jacobo Ortega.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Giovanni Reyna (Strasbourg).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Boulaye Dia, entra Eliezer Mayenda.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Mousa Al-Tamari, entra Adrien Thomasson.
16'
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2ºTEMPO
Gol do Rennes! Sebastian Szymański marca. Assistência de Mousa Al-Tamari.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Boulaye Dia (Rennes).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Dario Essugo, entra Yaya Dieme.
41'
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1ºTEMPO
Gol do Rennes! Sebastian Szymański marca. Assistência de Mahamadou Nagida.
34'
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1ºTEMPO
Gol do Rennes! Boulaye Dia marca. Assistência de Przemysław Frankowski.
34'
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1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Rennes).
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gessime Yassine (Strasbourg).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Rennes x Strasbourg!
F. Haise
TECNICO
Hugo Oliveira
TECNICO
Ruddy Buquet
ÁRBITRO