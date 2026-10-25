8ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 25/10•13h15
Minuto a Minuto: Olympique M. X Le Havre - 25/10/2026
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Mbwana Ally Samatta, entra Sota Nakamura.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Rassoul Ndiaye, entra Josh Maja.
10'
•
2ºTEMPO
Gol do Olympique M.! Himad Abdelli marca.
5'
•
2ºTEMPO
Gol do Olympique M.! Igor Paixão marca. Assistência de Amine Gouiri.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
33'
•
1ºTEMPO
Gol do Olympique M.! Timothy Weah marca.
5'
•
1ºTEMPO
Gol do Olympique M.! CJ Egan-Riley marca. Assistência de Emerson Palmieri.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Olympique M. x Le Havre!
Bruno Genesio
TECNICO
D. Digard
TECNICO
Clement Turpin
ÁRBITRO