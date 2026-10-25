8ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 25/10•11h
Minuto a Minuto: Monaco X Lille - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Berke Özer (Lille).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Maxima Goffi (Lille).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Vanderson (Monaco).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Mathys Detourbet, entra Folarin Balogun.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Hákon Arnar Haraldsson, entra Matah Yondjio.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Nabil Bentaleb, entra Maurits Kjaergaard.
29'
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2ºTEMPO
Gol do Monaco! Edan Diop marca. Assistência de Jordan Teze.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Ethan Mbappe, entra Maxima Goffi.
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Romain Perraud (Lille).
21'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Nianzou Tanguy Kouassi (Lille) é expulso.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Soriba Diaoune, entra Isaac Cossier.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mathys Detourbet (Monaco).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Denis Zakaria, entra Edan Diop.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Mamadou Coulibaly, entra Matthis Abline.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Hákon Arnar Haraldsson (Lille).
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mamadou Coulibaly (Monaco).
24'
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1ºTEMPO
Gol do Lille! Ethan Mbappe marca. Assistência de Soriba Diaoune.
15'
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1ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Ansu Fati, entra Mathys Detourbet.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Monaco x Lille!
Filipe Luís
TECNICO
Davide Ancelotti
TECNICO
Francois Letexier
ÁRBITRO