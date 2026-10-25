8ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 25/10•13h15
Minuto a Minuto: Auxerre X Le Mans - 25/10/2026
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Lamine Sy, entra Rayan Mandengue.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kevin Danois (Auxerre).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Alexandre Lauray, entra Jean Vercruysse.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Habib Diallo, entra Dame Gueye.
11'
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2ºTEMPO
Gol do Auxerre! Cameron Archer marca.
8'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Djibril Sidibé, entra Noa Boissé.
3'
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2ºTEMPO
Gol do Le Mans! Lucas Buades marca. Assistência de Lucas Bretelle.
3'
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2ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Le Mans).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para William Still (Auxerre).
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Buades (Le Mans).
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alexandre Lauray (Le Mans).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Auxerre x Le Mans!
W. Still
TECNICO
P. Videira
TECNICO
Willy Delajod
ÁRBITRO