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encerrado
Félix-Bollaert Lens, França
Lens Lens
2 × 1
Paris FC Paris FC

8ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27

Sábado, 24/1015h45

Minuto a Minuto: Lens X Paris FC - 24/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Y. Cahuzac (Lens).

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Otavio (Paris FC).

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Michał Skóraś (Lens).

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Lens: sai Saud Abdulhamid, entra Michał Skóraś.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Lens: sai Florian Sotoca, entra Junior Kadile.

inicio

38'

2ºTEMPO

Gol do Lens! Thorgan Hazard marca. Assistência de Florian Thauvin.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Rudy Matondo, entra Thibault De Smet.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Ilan Kebbal, entra Patrick Zabi.

bola

29'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Samson Baidoo (Lens).

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Lens: sai Amadou Haidara, entra Yassine Titraoui.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Pablo Pagis, entra Rudy Matondo.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Adama Camara, entra Moses Simon.

inicio

18'

2ºTEMPO

Gol do Lens! Florian Thauvin marca. Assistência de Thorgan Hazard.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Lens: sai Franjo Ivanovic, entra Thorgan Hazard.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Lens: sai Jean-Clair Todibo, entra Kyllian Antonio.

bola

6'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Florian Thauvin (Lens).

bola

6'

2ºTEMPO

VAR: revisão de cartão vermelho (Lens).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Paris FC! Luca Koleosho marca. Assistência de Lassine Sinayoko.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Luca Koleosho, entra Emmanuel Mbemba.

bola

29'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pierre Lees Melou (Paris FC).

bola

28'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Moustapha Mbow (Paris FC).

bola

19'

1ºTEMPO

VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Lens).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Lens x Paris FC!

Lens LEN

  • Yannick Cahuzac

    TECNICO

Paris FC PFC

  • L. Rosenior

    TECNICO

  • Mathieu Vernice

    ÁRBITRO

Lens LEN
Paris FC PFC

GOLS

Gol Florian Thauvin
Gol Thorgan Hazard
Luca Koleosho Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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