8ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sábado, 24/10•15h45
Minuto a Minuto: Lens X Paris FC - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Y. Cahuzac (Lens).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Otavio (Paris FC).
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Michał Skóraś (Lens).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Saud Abdulhamid, entra Michał Skóraś.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Florian Sotoca, entra Junior Kadile.
38'
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2ºTEMPO
Gol do Lens! Thorgan Hazard marca. Assistência de Florian Thauvin.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Rudy Matondo, entra Thibault De Smet.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Ilan Kebbal, entra Patrick Zabi.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Samson Baidoo (Lens).
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Amadou Haidara, entra Yassine Titraoui.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Pablo Pagis, entra Rudy Matondo.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Adama Camara, entra Moses Simon.
18'
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2ºTEMPO
Gol do Lens! Florian Thauvin marca. Assistência de Thorgan Hazard.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Franjo Ivanovic, entra Thorgan Hazard.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Jean-Clair Todibo, entra Kyllian Antonio.
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Florian Thauvin (Lens).
6'
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2ºTEMPO
VAR: revisão de cartão vermelho (Lens).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Paris FC! Luca Koleosho marca. Assistência de Lassine Sinayoko.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Luca Koleosho, entra Emmanuel Mbemba.
29'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pierre Lees Melou (Paris FC).
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Moustapha Mbow (Paris FC).
19'
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1ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Lens).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Lens x Paris FC!
Yannick Cahuzac
TECNICO
L. Rosenior
TECNICO
Mathieu Vernice
ÁRBITRO