11ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sábado, 21/11•13h15
Minuto a Minuto: Nice X Paris Saint-Germain - 21/11/2026
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Lucas Hernández, entra Marcos Aoás Corrêa.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Sepe Elye Wahi, entra Nathan Ngoumou.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Axel Witsel, entra Djibril Coulibaly.
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alidu Seidu (Nice).
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Mohamed Amoura, entra Gauthier Hein.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Xavier Mandza, entra Ali Abdi.
20'
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2ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Paris Saint-Germain).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Sofiane Diop, entra Morgan Sanson.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Maghnes Akliouche, entra Mika Godts.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Senny Mayulu, entra Ousmane Dembélé.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Nuno Mendes, entra Willian Pacho.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hicham Boudaoui (Nice).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Désiré Doue, entra Ferrán Torres.
32'
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1ºTEMPO
Gol do Paris Saint-Germain! Désiré Doue marca. Assistência de Achraf Hakimi.
31'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Paris Saint-Germain! Senny Mayulu converte.
27'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Paris Saint-Germain).
8'
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1ºTEMPO
Gol do Nice! Mohamed Amoura marca. Assistência de Jonathan Clauss.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Nice x Paris Saint-Germain!
O. Pantaloni
TECNICO
Luis Enrique
TECNICO
Jerome Brisard
ÁRBITRO