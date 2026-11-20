11ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sexta-feira, 20/11•16h45
Minuto a Minuto: Troyes X Le Havre - 20/11/2026
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Yvann Titi, entra Lucas Maronnier.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Dermane Karim (Troyes).
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Junior Mwanga (Le Havre).
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Josh Maja (Le Havre).
19'
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1ºTEMPO
Gol do Troyes! Antoine Mille marca. Assistência de Kandet Diawara.
3'
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1ºTEMPO
Gol do Le Havre! Josh Maja marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Troyes x Le Havre!
S. Dumont
TECNICO
V. Ismaël
TECNICO
Jeremie Pignard
ÁRBITRO