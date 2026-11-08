10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 08/11•11h
Minuto a Minuto: Rennes X Lille - 08/11/2026
23'
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2ºTEMPO
Gol do Lille! Nathan Ngoy marca.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Eliezer Mayenda, entra Mousa Al-Tamari.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Calvin Verdonk, entra Romain Perraud.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Nabil Bentaleb, entra Maurits Kjaergaard.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Calvin Verdonk (Lille).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
31'
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1ºTEMPO
Gol do Rennes! Boulaye Dia marca. Assistência de Abdelhamid Aït Boudlal.
24'
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1ºTEMPO
Gol do Lille! Soriba Diaoune marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Rennes x Lille!
F. Haise
TECNICO
Davide Ancelotti
TECNICO
Clement Turpin
ÁRBITRO