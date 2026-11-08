10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 08/11•16h45
Minuto a Minuto: Lens X Olympique M. - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jeffrey De Lange (Olympique M.).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Tochukwu Nnadi, entra Geoffrey Kondogbia.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Saud Abdulhamid, entra Michał Skóraś.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Florian Sotoca, entra Junior Kadile.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Jonathan Gradit, entra Ruben Aguilar.
37'
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2ºTEMPO
Gol do Olympique M.! Keyliane Abdallah marca.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Amine Gouiri (Olympique M.).
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yassine Titraoui (Lens).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Himad Abdelli, entra Angel Gomes.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Amine Harit, entra Keyliane Abdallah.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Amadou Haidara, entra Michaël Cuisance.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Thorgan Hazard, entra Mezian Soares Mesloub.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
20'
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1ºTEMPO
Gol do Lens! Florian Thauvin marca. Assistência de Florian Sotoca.
2'
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1ºTEMPO
Gol do Olympique M.! Amine Gouiri marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Lens x Olympique M.!
Yannick Cahuzac
TECNICO
Bruno Genesio
TECNICO
Willy Delajod
ÁRBITRO