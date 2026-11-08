10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 08/11•13h15
Minuto a Minuto: Le Mans X Monaco - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Le Mans! Erwan Colas marca.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Flavio Nazinho, entra Christian Mawissa.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Lucas Buades, entra Noa Boissé.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Daouda Traore, entra Antoine Rabillard.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Louis Mafouta, entra William Harhouz.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Mamadou Coulibaly, entra Jordan Teze.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Jean Vercruysse, entra Adnane Kharroubi.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Mans: sai Dame Gueye, entra Erwan Colas.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Matthis Abline, entra Folarin Balogun.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Mathys Detourbet, entra Takumi Minamino.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai Aleksandr Golovin, entra Paris Brunner.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
40'
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1ºTEMPO
Gol do Monaco! Mamadou Coulibaly marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Le Mans x Monaco!
P. Videira
TECNICO
Filipe Luís
TECNICO
Bastein Dechepy
ÁRBITRO