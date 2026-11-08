10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 08/11•13h15
Minuto a Minuto: Le Havre X Lorient - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jean-Victor Makengo (Lorient).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ahmed Touba (Le Havre).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Lorient! Jean-Victor Makengo marca. Assistência de Mamadou Kone.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Noah Cadiou (Lorient).
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Junior Mwanga, entra Daren Mosengo.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Rayan Fofana, entra Hakim Dongopandji.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Enzo Koffi, entra Lamine N'Diaye.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Kaito Mizuta, entra Ismail Bouneb.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Isaak Touré, entra Nosa Edward Obaretin.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Souleymane Faye (Lorient).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Gabin Bernardeau, entra Souleymane Faye.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Aiyegun Tosin, entra Mamadou Kone.
14'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Le Havre).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Le Havre: sai Mbwana Ally Samatta, entra Amir Richardson.
18'
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1ºTEMPO
Gol do Lorient! Isaak Touré marca. Assistência de Arsène Kouassi.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Le Havre x Lorient!
Jair Karam
TECNICO
A. Dujeux
TECNICO
Aurelien Petit
ÁRBITRO