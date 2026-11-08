10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 08/11•13h15
Minuto a Minuto: Brest X Lyon - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Brest! Ludovic Ajorque converte.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ludovic Ajorque (Brest).
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Khalis Merah, entra Alejandro Gomes Rodríguez.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Keito Nakamura, entra Julien Duranville.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Brest: sai Kamory Doumbia, entra Mamady Diambou.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Nicolás Tagliafico, entra Abner Vinicius.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Kail Boudache, entra Ernest Nuamah.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Brest: sai Noah Edjouma, entra Giovani Versini.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Brest: sai Mama Baldé, entra Pathé Mboup.
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kail Boudache (Lyon).
17'
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2ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Lyon).
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Noah Teye Nartey, entra Mads Bidstrup.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Corentin Tolisso (Lyon).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
22'
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1ºTEMPO
Gol do Brest! Noah Edjouma marca. Assistência de Kamory Doumbia.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Brest x Lyon!
Julien Lachuer
TECNICO
Jorge Maciel
TECNICO
Jeremy Stinat
ÁRBITRO