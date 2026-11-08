10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 08/11•13h15
Minuto a Minuto: Angers X Nice - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Angers: sai Yassine Belkdim, entra Louis Mouton.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Hicham Boudaoui, entra Morgan Sanson.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Angers: sai Prosper Peter, entra Usman Simbakoli.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Angers: sai Carlens Arcus, entra Lillian Rao-Lisoa.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Angers: sai Branco Van den Boomen, entra Anthony Bermont.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Sepe Elye Wahi, entra Nathan Ngoumou.
33'
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2ºTEMPO
Gol do Nice! Jonathan Clauss marca. Assistência de Gauthier Hein.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Djibril Coulibaly, entra Axel Witsel.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Sofiane Diop, entra Gauthier Hein.
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sofiane Diop (Nice).
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Branco Van den Boomen (Angers).
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Angers: sai Jim Allevinah, entra Harouna Djibirin.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Nice: sai Mohamed Abdelmoneim, entra Xavier Mandza.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ousmane Camara (Angers).
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlens Arcus (Angers).
2'
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1ºTEMPO
Gol do Nice! Sofiane Diop marca. Assistência de Mohamed Amoura.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Angers x Nice!
S. Gilli
TECNICO
O. Pantaloni
TECNICO
Geoffrey Kubler
ÁRBITRO