10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sábado, 07/11•17h05
Minuto a Minuto: Paris Saint-Germain X Troyes - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Antoine Mille (Troyes).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Fabián Ruiz, entra L. Beraldo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Senny Mayulu, entra Dro Fernández.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Mouhamed Diop, entra Timothee Nkada.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jérémy Le Douaron (Troyes).
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Ismaël Boura, entra Yvann Titi.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Merwan Ifnaoui, entra Idrissa Soukouna.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Ferrán Torres, entra Quentin Ndjantou.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris Saint-Germain: sai Mika Godts, entra João Neves.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Renaud Ripart, entra Jérémy Le Douaron.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Troyes: sai Kandet Diawara, entra Hugo Picard.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
39'
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1ºTEMPO
Gol do Paris Saint-Germain! Ilya Zabarnyi marca. Assistência de Senny Mayulu.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ilya Zabarnyi (Paris Saint-Germain).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Paris Saint-Germain x Troyes!
Luis Enrique
TECNICO
S. Dumont
TECNICO
Ruddy Buquet
ÁRBITRO