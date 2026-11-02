9ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Segunda-feira, 02/11•16h45
Minuto a Minuto: Lorient X Brest - 02/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Brest! Noah Edjouma marca. Assistência de Giovani Versini.
45'
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2ºTEMPO
Aiyegun Tosin (Lorient) desperdiça o pênalti!
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Dembo Sylla, entra Srđan Kuzmić.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Brest: sai Pathé Mboup, entra Mamady Diambou.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Jean-Victor Makengo, entra Théo Le Bris.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Noah Cadiou, entra Noah Mbamba.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Brest: sai Mama Baldé, entra Noah Edjouma.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Brest: sai Kamory Doumbia, entra Giovani Versini.
24'
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2ºTEMPO
Gol do Brest! Ludovic Ajorque marca.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Souleymane Faye, entra Gabin Bernardeau.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Lorient: sai Ibrahima Balde, entra Aiyegun Tosin.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Isaak Touré (Lorient).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mama Baldé (Brest).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Lorient x Brest!
A. Dujeux
TECNICO
Julien Lachuer
TECNICO
Jeremie Pignard
ÁRBITRO