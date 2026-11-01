9ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Domingo, 01/11•11h
Minuto a Minuto: Strasbourg X Auxerre - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Romain Faivre (Auxerre).
40'
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2ºTEMPO
Gol do Strasbourg! Gessime Yassine marca. Assistência de Joaquín Martínez Gauna.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Conrad Harder, entra Jacobo Ortega.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Dario Essugo, entra Pape Demba Diop.
32'
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2ºTEMPO
Gol do Strasbourg! Gessime Yassine marca. Assistência de Sebastian Nanasi.
29'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Lamfia Dioubaté (Auxerre) é expulso.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Naouirou Ahamada, entra Youssef Khoudda.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Paul Nardi (Auxerre).
23'
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2ºTEMPO
Gol do Auxerre! Cameron Archer marca. Assistência de Romain Faivre.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Ismael Doukoure, entra Jeyland Mitchell.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Giovanni Reyna, entra Diogo Sousa.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Christ Makosso, entra Marvin Senaya.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Lamine Sy, entra Rayan Mandengue.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Kevin Danois, entra Lamfia Dioubaté.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Danny Namaso, entra Arthur Piedfort.
17'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Strasbourg! Conrad Harder converte.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Christ Makosso (Auxerre).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Strasbourg: sai Martial Godo, entra Sebastian Nanasi.
10'
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2ºTEMPO
Gol do Strasbourg! Martial Godo marca. Assistência de Gessime Yassine.
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para William Still (Auxerre).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Hugo Filipe Carvalho de Oliveira (Strasbourg).
41'
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1ºTEMPO
Gol do Strasbourg! Dario Essugo marca. Assistência de Joaquín Martínez Gauna.
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lamine Sy (Auxerre).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Strasbourg x Auxerre!
Hugo Oliveira
TECNICO
W. Still
TECNICO
Guillaume Paradis
ÁRBITRO