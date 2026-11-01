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encerrado
La Meinau Estrasburgo, França
Strasbourg Strasbourg
5 × 1
Auxerre Auxerre

9ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27

Domingo, 01/1111h

Minuto a Minuto: Strasbourg X Auxerre - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Romain Faivre (Auxerre).

inicio

40'

2ºTEMPO

Gol do Strasbourg! Gessime Yassine marca. Assistência de Joaquín Martínez Gauna.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Strasbourg: sai Conrad Harder, entra Jacobo Ortega.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Strasbourg: sai Dario Essugo, entra Pape Demba Diop.

inicio

32'

2ºTEMPO

Gol do Strasbourg! Gessime Yassine marca. Assistência de Sebastian Nanasi.

bola

29'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Lamfia Dioubaté (Auxerre) é expulso.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Naouirou Ahamada, entra Youssef Khoudda.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Paul Nardi (Auxerre).

inicio

23'

2ºTEMPO

Gol do Auxerre! Cameron Archer marca. Assistência de Romain Faivre.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Strasbourg: sai Ismael Doukoure, entra Jeyland Mitchell.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Strasbourg: sai Giovanni Reyna, entra Diogo Sousa.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Christ Makosso, entra Marvin Senaya.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Lamine Sy, entra Rayan Mandengue.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Kevin Danois, entra Lamfia Dioubaté.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Danny Namaso, entra Arthur Piedfort.

bola

17'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Strasbourg! Conrad Harder converte.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Christ Makosso (Auxerre).

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Strasbourg: sai Martial Godo, entra Sebastian Nanasi.

inicio

10'

2ºTEMPO

Gol do Strasbourg! Martial Godo marca. Assistência de Gessime Yassine.

bola

6'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para William Still (Auxerre).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

44'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Hugo Filipe Carvalho de Oliveira (Strasbourg).

inicio

41'

1ºTEMPO

Gol do Strasbourg! Dario Essugo marca. Assistência de Joaquín Martínez Gauna.

bola

39'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lamine Sy (Auxerre).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Strasbourg x Auxerre!

Strasbourg STB

  • Hugo Oliveira

    TECNICO

Auxerre ARR

  • W. Still

    TECNICO

  • Guillaume Paradis

    ÁRBITRO

Strasbourg STB
Auxerre ARR

GOLS

Gol Dario Essugo
Gol Martial Godo
Gol Conrad Harder
Gol Gessime Yassine
Gol Gessime Yassine
Cameron Archer Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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