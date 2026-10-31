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Vallecas Madri, Espanha
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
3 × 0
Celta de Vigo Celta de Vigo

11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Sábado, 31/1012h15

Minuto a Minuto: Rayo Vallecano X Celta de Vigo - 31/10/2026

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Unai López, entra Alexandre Zurawski.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo Alvarez Antunez, entra Couhaib Driouech.

inicio

28'

2ºTEMPO

Gol do Rayo Vallecano! Unai López marca. Assistência de Gnangoro Bouare.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gnangoro Bouare (Rayo Vallecano).

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Óscar Valentín, entra Gnangoro Bouare.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Celta de Vigo: sai Sebastián Cáceres, entra Williot Swedberg.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Celta de Vigo: sai Ferran Jutglà, entra Sergio Carreira Vilarino.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Adrià Pedrosa, entra Jozhua Vertrouwd.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Celta de Vigo: sai Javi Galán, entra Iago Aspas.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Sergio Camello, entra Isi Palazón.

inicio

10'

2ºTEMPO

Gol do Rayo Vallecano! Jorge De Frutos marca. Assistência de Andrei Rațiu.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Álvaro García, entra Georgiy Tsitaishvili.

bola

43'

1ºTEMPO

Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo González, entra Pablo Durán Fernández.

inicio

36'

1ºTEMPO

Gol do Rayo Vallecano! Jorge De Frutos marca. Assistência de Sergio Camello.

bola

26'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Unai López (Rayo Vallecano).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Rayo Vallecano x Celta de Vigo!

Rayo Vallecano RYV

  • Beñat San José

    TECNICO

Celta de Vigo CVI

  • Claudio Giráldez

    TECNICO

  • Manuel Jesus Orellana Cid

    ÁRBITRO

Rayo Vallecano RYV
Celta de Vigo CVI

GOLS

Gol Jorge De Frutos
Gol Jorge De Frutos
Gol Unai López
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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