11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 31/10•12h15
Minuto a Minuto: Rayo Vallecano X Celta de Vigo - 31/10/2026
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Unai López, entra Alexandre Zurawski.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo Alvarez Antunez, entra Couhaib Driouech.
28'
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2ºTEMPO
Gol do Rayo Vallecano! Unai López marca. Assistência de Gnangoro Bouare.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gnangoro Bouare (Rayo Vallecano).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Óscar Valentín, entra Gnangoro Bouare.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Sebastián Cáceres, entra Williot Swedberg.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Ferran Jutglà, entra Sergio Carreira Vilarino.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Adrià Pedrosa, entra Jozhua Vertrouwd.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Javi Galán, entra Iago Aspas.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Sergio Camello, entra Isi Palazón.
10'
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2ºTEMPO
Gol do Rayo Vallecano! Jorge De Frutos marca. Assistência de Andrei Rațiu.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Álvaro García, entra Georgiy Tsitaishvili.
43'
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1ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo González, entra Pablo Durán Fernández.
36'
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1ºTEMPO
Gol do Rayo Vallecano! Jorge De Frutos marca. Assistência de Sergio Camello.
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Unai López (Rayo Vallecano).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Rayo Vallecano x Celta de Vigo!
Beñat San José
TECNICO
Claudio Giráldez
TECNICO
Manuel Jesus Orellana Cid
ÁRBITRO