11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 31/10•14h30
Minuto a Minuto: Betis X Málaga - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aitor Ruibal (Betis).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nelson Deossa (Betis).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Adrian Nino, entra Eneko Jauregi.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Pablo Fornals, entra Nelson Deossa.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Héctor Bellerín, entra Ángel Ortiz.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Carlos Dotor, entra Jens Cajuste.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Fernando Calero, entra Juan Francisco Fernández Martin.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Troy Parrott, entra Aitor Ruibal.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Málaga! Adrian Nino marca.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Isco, entra Dani Ceballos.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Rodrigo Riquelme, entra Antony Matheus dos Santos.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Ramón Enríquez, entra Rafael Rodríguez Ruiz.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai David Larrubia, entra Carlos Ruiz Rubio.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Betis! Pablo Fornals marca.
38'
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1ºTEMPO
Gol do Betis! Marc Bartra marca. Assistência de Isco.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafael Garrido Hierro (Málaga).
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para David Larrubia (Málaga).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Betis x Málaga!
M. Pellegrini
TECNICO
Funes
TECNICO
Mateo Busquets Ferrer
ÁRBITRO