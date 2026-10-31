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Barcelona Barcelona
6 × 1
Alavés Alavés

11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Sábado, 31/1017h

Minuto a Minuto: Barcelona X Alavés - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Após cruzamento, Rodri H. é atingido no rosto e fica caído no gramado

bola

45'

2ºTEMPO

Fim da partida, com facilidade, o Barcelona goleia o Alavés por 6 a 1.

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOOOOL DO ALAVÉS!!! Falha da zaga na saída de bola com Rodri H. M. Díaz recupera, avança e diminui.

bola

40'

2ºTEMPO

Massacre total do time da casa que marca seis gols sem problemas.

bola

39'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOL DO BARCELONA!!! Anthony Gordon recebe de Rodri H. .... o atacante recebe na área, dá uma cavadinha e amplia a goleada.

inicio

39'

2ºTEMPO

Gol do Alavés! Mariano Díaz marca.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai Frenkie de Jong, entra Gerard Martín.

inicio

36'

2ºTEMPO

Gol do Barcelona! Anthony Gordon marca. Assistência de Rodri H..

bola

34'

2ºTEMPO

K. Adeyemi tenta o lance pessoal na direita e deixa a bola escapar pela lateral.

bola

32'

2ºTEMPO

Posse de bola, Barcelona 77% x 23% Alavés.

bola

30'

2ºTEMPO

Mais mexidas nos dois times.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Alavés: sai Lucas Boyé, entra Mariano Díaz.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Alavés: sai Angel Pérez Hidalgo, entra Hugo Novoa Ramos.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai Lamine Yamal, entra Anthony Gordon.

bola

26'

2ºTEMPO

Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.

bola

25'

2ºTEMPO

Jogo encerrado, Levante 0 x 2 Atlético de Madrid.

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Lamine Yamal recebe bom passe de Gabriel Jesus, dá a cavadinha e amplia!!!

bola

20'

2ºTEMPO

Lance sendo analisado pelo VAR.

bola

20'

2ºTEMPO

GOL ANULADO!!! Gabriel Jesus toca na frente para Lamine Yamal que marca, mas o auxiliar aponta fora de jogo.

bola

19'

2ºTEMPO

Lamine Yamal recebe na direita, tenta o passe em profundidade e manda pela linha de fundo.

bola

19'

2ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Barcelona).

inicio

19'

2ºTEMPO

Gol do Barcelona! Lamine Yamal marca. Assistência de Gabriel Jesus.

bola

18'

2ºTEMPO

Brasileiro em campo, Gabriel Jesus vem para o jogo.

bola

17'

2ºTEMPO

Fermín López tenta o lance pessoal na área e sofre o desarme.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai Raphael Dias Belloli, entra Gabriel Jesus.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai João Cancelo, entra Alejandro Balde.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Pablo Ibanez Lumbreras (Alavés).

bola

13'

2ºTEMPO

K. Adeyemi recebe passe açucarado de Fermín López, ele conclui e isola a bola.

bola

12'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para João Cancelo (Barcelona).

bola

11'

2ºTEMPO

Duas trocas no Alavés.

bola

10'

2ºTEMPO

Substituição no Alavés: sai Abderrahmane Rebbach, entra Aitor Mañas.

bola

10'

2ºTEMPO

Substituição no Alavés: sai Denis Suárez, entra Pablo Ibanez Lumbreras.

bola

9'

2ºTEMPO

Jogada pessoal de Lamine Yamal ´pela lateral da área na direita, ele força o lance e perde a bola pela linha de fundo.

bola

8'

2ºTEMPO

Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.

bola

7'

2ºTEMPO

Encerrado por La Liga. Bétis 2 x 1 Málaga.

bola

6'

2ºTEMPO

Barcelona começa o segundo tempo na mesma balada do primeiro, pressionando o adversário.

bola

5'

2ºTEMPO

Raphinha toca para Lamine Yamal na área, o jogador cai na disputa e pede pênalti. O árbitro manda seguir.

bola

3'

2ºTEMPO

João Cancelo chega bem pela esquerda e cruza, a zaga afasta.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Sem problemas, o time da casa faz 4x 0 sobre o Alavés

bola

45'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Lamine Yamal, boa troca de passes com tranquilidade na entrada da área do Alavés, João Cancelo dá o passe e Lamine Yamal arremata sem chances para Sivera.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Angel Pérez Hidalgo (Alavés).

bola

45'

1ºTEMPO

Lamine Yamal cai na área após disputa e pede pênalti... o árbitro manda seguir.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Barcelona! Lamine Yamal marca. Assistência de João Cancelo.

bola

45'

1ºTEMPO

O jogo vai até os 48min neste primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Alavés: sai Carlos Protesoni, entra Toni Martínez.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai Pedri, entra Marc Bernal.

bola

44'

1ºTEMPO

Raphinha chega ao 15 gol em La Liga.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Raphinha recebe passe cruzado de Fermín López na entrada da área, domina e conclui para ampliar.

bola

41'

1ºTEMPO

Pedri recebe amarelo por falta dura.

inicio

41'

1ºTEMPO

Gol do Barcelona! Raphael Dias Belloli marca. Assistência de Fermín López.

bola

40'

1ºTEMPO

Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pedri (Barcelona).

bola

39'

1ºTEMPO

Jogo encerrado, Levante 0 x 2 Atlético de Madrid.

bola

38'

1ºTEMPO

C. Benavídez pega o rebote na frente da área e chuta para boa defesa de Joan García.

bola

37'

1ºTEMPO

SIVERA!!! Agora pela esquerda, K. Adeyemi cruza pela esquerda para Lamine Yamal que conclui para defesa de Sivera.

bola

35'

1ºTEMPO

PERDEU!!!! Novamente Lamine Yamal avança na direita e cruza, Sivera falha na hora do corte, e a bola sobra livre para Raphinha que chuta por cima do gol!!!!

bola

33'

1ºTEMPO

Lamine Yamal invade a área pela direita e cruza rasteiro, a zaga corta.

bola

32'

1ºTEMPO

Lançamento longo para o campo de ataque do Barcelona e Sivera fica com a bola.

bola

31'

1ºTEMPO

Na cobrança, L. Boyé raspa de cabeça e a bola vai para fora.

bola

30'

1ºTEMPO

Yusi chega no fundo pela esquerda e cruza, a bola bate na zaga e sai em escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.

bola

28'

1ºTEMPO

Encerrado por La Liga, Rayo Valencano 3 x 0 Celta de Vigo.

bola

27'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Carlos Protesoni (Alavés).

bola

26'

1ºTEMPO

Jogo controlado e com domínio do time da casa.

bola

25'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Fermín López recebe ótimo passe de Lamine Yamal na lateral pela direita da pequena área e chuta cruzado para ampliar.

inicio

23'

1ºTEMPO

Gol do Barcelona! Fermín López marca. Assistência de Lamine Yamal.

bola

22'

1ºTEMPO

A. Rebbach recebe na direita, avança até a grande área e cruza nas mãos de Joan García.

bola

21'

1ºTEMPO

Posse de bola, Barcelona 76 x 24 Alavés.

bola

19'

1ºTEMPO

O Barcelona, mesmo com o placar a favor, continua pressionando o adversário.

bola

17'

1ºTEMPO

Lançamento na esquerda para K. Adeyemi e o auxiliar aponta fora de jogo.

bola

15'

1ºTEMPO

Fermín López arrisca de canhota e chuta em cima da zaga.

bola

14'

1ºTEMPO

Escanteio cobrado da direita, L. Boyé tenta a conclusão e manda para fora.

bola

11'

1ºTEMPO

A. Rebbach recebe cruzamento da direita e manda por cima do gol.

bola

9'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Fermín López recebe na esquerda, livre, e cruza para o centro, Raphinha aparece e conclui para abrir o placar.

bola

8'

1ºTEMPO

Lamine Yamal avança pela direita e faz jogada pessoal... a bola sobra para o marcador.

inicio

8'

1ºTEMPO

Gol do Barcelona! Raphael Dias Belloli marca. Assistência de Fermín López.

bola

6'

1ºTEMPO

Pedri tenta a tabela na entrada da área e perde o lance.

bola

5'

1ºTEMPO

Sob vaias, agora são os visitantes que tocam a bola.

bola

3'

1ºTEMPO

Time da casa começa tocando a bola na intermediária.

bola

1'

1ºTEMPO

Barcelona de uniforme tradicional, Alavés todo azul claro.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Barcelona x Alavés!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo....torcida local canta e faz muita festa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neste momento temos o Barcelona com 27 pontos na segunda colocação e sétimo lugar para o Alavés com 12 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cresce a expectativa para o jogo no Camp Nou.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Estes são reservas do Alavés Adrián Rodríguez, Valentini, Xanet Oláiz, Hugo Novoa, Antonio Blanco, Aleñá, Pablo Ibáñez, Selu Diallo, Miguel Rodríguez, Mañas, Toni Martínez y Mariano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Barcelona tem na reserva hoje o brasileiro Gabriel Jesus. Confira o banco Livakovic, Szczesny, Guillem Víctor, Àlex Campos, Gerard Martín, Balde, Gavi, Marc Bernal, Tunkara, Gordon, Hamza y Gabriel Jesus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já os visitantes estão escalados com Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny Otto, Yusi; Protesoni, Denis Suárez, Guevara, Rebbach; Lucas Boyé.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Barcelona confIrmado com Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, De Jong, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Adeyemi; Raphinha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os times já terminaram o trabalho de aquecimento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Daqui a pouco o Barcelona recebe o Alavés em mais uma rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde torcedor, em instantes vamos acompanhar mais um jogo de La Liga.

Barcelona FCB

  • H. Flick

    TECNICO

Alavés ALA

  • Quique Sánchez Flores

    TECNICO

  • Adrian Cordero Vega

    ÁRBITRO

Barcelona FCB
Alavés ALA

GOLS

Gol Raphael Dias Belloli
Gol Fermín López
Gol Raphael Dias Belloli
Gol Lamine Yamal
Gol Lamine Yamal
Gol Anthony Gordon
Mariano Díaz Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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