11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 31/10•17h
Minuto a Minuto: Barcelona X Alavés - 31/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Após cruzamento, Rodri H. é atingido no rosto e fica caído no gramado
45'
•
2ºTEMPO
Fim da partida, com facilidade, o Barcelona goleia o Alavés por 6 a 1.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOL DO ALAVÉS!!! Falha da zaga na saída de bola com Rodri H. M. Díaz recupera, avança e diminui.
40'
•
2ºTEMPO
Massacre total do time da casa que marca seis gols sem problemas.
39'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOL DO BARCELONA!!! Anthony Gordon recebe de Rodri H. .... o atacante recebe na área, dá uma cavadinha e amplia a goleada.
39'
•
2ºTEMPO
Gol do Alavés! Mariano Díaz marca.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai Frenkie de Jong, entra Gerard Martín.
36'
•
2ºTEMPO
Gol do Barcelona! Anthony Gordon marca. Assistência de Rodri H..
34'
•
2ºTEMPO
K. Adeyemi tenta o lance pessoal na direita e deixa a bola escapar pela lateral.
32'
•
2ºTEMPO
Posse de bola, Barcelona 77% x 23% Alavés.
30'
•
2ºTEMPO
Mais mexidas nos dois times.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Lucas Boyé, entra Mariano Díaz.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Angel Pérez Hidalgo, entra Hugo Novoa Ramos.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai Lamine Yamal, entra Anthony Gordon.
26'
•
2ºTEMPO
Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.
25'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado, Levante 0 x 2 Atlético de Madrid.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Lamine Yamal recebe bom passe de Gabriel Jesus, dá a cavadinha e amplia!!!
20'
•
2ºTEMPO
Lance sendo analisado pelo VAR.
20'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO!!! Gabriel Jesus toca na frente para Lamine Yamal que marca, mas o auxiliar aponta fora de jogo.
19'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal recebe na direita, tenta o passe em profundidade e manda pela linha de fundo.
19'
•
2ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Barcelona).
19'
•
2ºTEMPO
Gol do Barcelona! Lamine Yamal marca. Assistência de Gabriel Jesus.
18'
•
2ºTEMPO
Brasileiro em campo, Gabriel Jesus vem para o jogo.
17'
•
2ºTEMPO
Fermín López tenta o lance pessoal na área e sofre o desarme.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai Raphael Dias Belloli, entra Gabriel Jesus.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai João Cancelo, entra Alejandro Balde.
15'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pablo Ibanez Lumbreras (Alavés).
13'
•
2ºTEMPO
K. Adeyemi recebe passe açucarado de Fermín López, ele conclui e isola a bola.
12'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para João Cancelo (Barcelona).
11'
•
2ºTEMPO
Duas trocas no Alavés.
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Abderrahmane Rebbach, entra Aitor Mañas.
10'
•
2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Denis Suárez, entra Pablo Ibanez Lumbreras.
9'
•
2ºTEMPO
Jogada pessoal de Lamine Yamal ´pela lateral da área na direita, ele força o lance e perde a bola pela linha de fundo.
8'
•
2ºTEMPO
Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.
7'
•
2ºTEMPO
Encerrado por La Liga. Bétis 2 x 1 Málaga.
6'
•
2ºTEMPO
Barcelona começa o segundo tempo na mesma balada do primeiro, pressionando o adversário.
5'
•
2ºTEMPO
Raphinha toca para Lamine Yamal na área, o jogador cai na disputa e pede pênalti. O árbitro manda seguir.
3'
•
2ºTEMPO
João Cancelo chega bem pela esquerda e cruza, a zaga afasta.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Sem problemas, o time da casa faz 4x 0 sobre o Alavés
45'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Lamine Yamal, boa troca de passes com tranquilidade na entrada da área do Alavés, João Cancelo dá o passe e Lamine Yamal arremata sem chances para Sivera.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Angel Pérez Hidalgo (Alavés).
45'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal cai na área após disputa e pede pênalti... o árbitro manda seguir.
45'
•
1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Lamine Yamal marca. Assistência de João Cancelo.
45'
•
1ºTEMPO
O jogo vai até os 48min neste primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Carlos Protesoni, entra Toni Martínez.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai Pedri, entra Marc Bernal.
44'
•
1ºTEMPO
Raphinha chega ao 15 gol em La Liga.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Raphinha recebe passe cruzado de Fermín López na entrada da área, domina e conclui para ampliar.
41'
•
1ºTEMPO
Pedri recebe amarelo por falta dura.
41'
•
1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Raphael Dias Belloli marca. Assistência de Fermín López.
40'
•
1ºTEMPO
Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.
40'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedri (Barcelona).
39'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado, Levante 0 x 2 Atlético de Madrid.
38'
•
1ºTEMPO
C. Benavídez pega o rebote na frente da área e chuta para boa defesa de Joan García.
37'
•
1ºTEMPO
SIVERA!!! Agora pela esquerda, K. Adeyemi cruza pela esquerda para Lamine Yamal que conclui para defesa de Sivera.
35'
•
1ºTEMPO
PERDEU!!!! Novamente Lamine Yamal avança na direita e cruza, Sivera falha na hora do corte, e a bola sobra livre para Raphinha que chuta por cima do gol!!!!
33'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal invade a área pela direita e cruza rasteiro, a zaga corta.
32'
•
1ºTEMPO
Lançamento longo para o campo de ataque do Barcelona e Sivera fica com a bola.
31'
•
1ºTEMPO
Na cobrança, L. Boyé raspa de cabeça e a bola vai para fora.
30'
•
1ºTEMPO
Yusi chega no fundo pela esquerda e cruza, a bola bate na zaga e sai em escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
Com esses resultados de momento, o Barcelona assume a liderança de La Liga.
28'
•
1ºTEMPO
Encerrado por La Liga, Rayo Valencano 3 x 0 Celta de Vigo.
27'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Protesoni (Alavés).
26'
•
1ºTEMPO
Jogo controlado e com domínio do time da casa.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Fermín López recebe ótimo passe de Lamine Yamal na lateral pela direita da pequena área e chuta cruzado para ampliar.
23'
•
1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Fermín López marca. Assistência de Lamine Yamal.
22'
•
1ºTEMPO
A. Rebbach recebe na direita, avança até a grande área e cruza nas mãos de Joan García.
21'
•
1ºTEMPO
Posse de bola, Barcelona 76 x 24 Alavés.
19'
•
1ºTEMPO
O Barcelona, mesmo com o placar a favor, continua pressionando o adversário.
17'
•
1ºTEMPO
Lançamento na esquerda para K. Adeyemi e o auxiliar aponta fora de jogo.
15'
•
1ºTEMPO
Fermín López arrisca de canhota e chuta em cima da zaga.
14'
•
1ºTEMPO
Escanteio cobrado da direita, L. Boyé tenta a conclusão e manda para fora.
11'
•
1ºTEMPO
A. Rebbach recebe cruzamento da direita e manda por cima do gol.
9'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!!! Fermín López recebe na esquerda, livre, e cruza para o centro, Raphinha aparece e conclui para abrir o placar.
8'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal avança pela direita e faz jogada pessoal... a bola sobra para o marcador.
8'
•
1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Raphael Dias Belloli marca. Assistência de Fermín López.
6'
•
1ºTEMPO
Pedri tenta a tabela na entrada da área e perde o lance.
5'
•
1ºTEMPO
Sob vaias, agora são os visitantes que tocam a bola.
3'
•
1ºTEMPO
Time da casa começa tocando a bola na intermediária.
1'
•
1ºTEMPO
Barcelona de uniforme tradicional, Alavés todo azul claro.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Barcelona x Alavés!
PRÉ-JOGO
Times em campo....torcida local canta e faz muita festa.
PRÉ-JOGO
Neste momento temos o Barcelona com 27 pontos na segunda colocação e sétimo lugar para o Alavés com 12 pontos.
PRÉ-JOGO
Cresce a expectativa para o jogo no Camp Nou.
PRÉ-JOGO
Estes são reservas do Alavés Adrián Rodríguez, Valentini, Xanet Oláiz, Hugo Novoa, Antonio Blanco, Aleñá, Pablo Ibáñez, Selu Diallo, Miguel Rodríguez, Mañas, Toni Martínez y Mariano.
PRÉ-JOGO
O Barcelona tem na reserva hoje o brasileiro Gabriel Jesus. Confira o banco Livakovic, Szczesny, Guillem Víctor, Àlex Campos, Gerard Martín, Balde, Gavi, Marc Bernal, Tunkara, Gordon, Hamza y Gabriel Jesus.
PRÉ-JOGO
Já os visitantes estão escalados com Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny Otto, Yusi; Protesoni, Denis Suárez, Guevara, Rebbach; Lucas Boyé.
PRÉ-JOGO
Barcelona confIrmado com Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, De Jong, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Adeyemi; Raphinha.
PRÉ-JOGO
Os times já terminaram o trabalho de aquecimento.
PRÉ-JOGO
Daqui a pouco o Barcelona recebe o Alavés em mais uma rodada.
PRÉ-JOGO
Boa tarde torcedor, em instantes vamos acompanhar mais um jogo de La Liga.
H. Flick
TECNICO
Quique Sánchez Flores
TECNICO
Adrian Cordero Vega
ÁRBITRO