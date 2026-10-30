11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sexta-feira, 30/10•17h
Minuto a Minuto: Villarreal X Espanyol - 30/10/2026
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Espanyol: sai Rafel Bauzà, entra Pol Lozano.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Espanyol: sai Roger Hinojo, entra José Ángel López Gálvez.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Espanyol! Leandro Cabrera marca. Assistência de Bryan Zaragoza.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Sergi Cardona Bermúdez, entra Carlos Romero.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Alberto Moleiro, entra Ayoze Pérez.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Santi Comesaña (Villarreal).
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sergi Cardona Bermúdez (Villarreal).
5'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Espanyol).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Roger Hinojo (Espanyol).
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafel Bauzà (Espanyol).
18'
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1ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Gerard Moreno, entra Nicolas Pépé.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Villarreal x Espanyol!
Iñigo Pérez
TECNICO
Eder Sarabia
TECNICO
Jose Maria Sanchez Martinez
ÁRBITRO