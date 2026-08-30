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encerrado
Santiago Bernabéu Madri, Espanha
Real Madrid Real Madrid
4 × 0
Málaga Málaga

3ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Domingo, 30/0812h

Minuto a Minuto: Real Madrid X Málaga - 30/08/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo! Com 2 de Bellingham e 1 de Mbappé, Real Madrid vence a 3ª seguida pelo Campeonato Espanhol.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Ramón pela tentativa de parar contragolpe do Real Madrid.

bola

46'

2ºTEMPO

Ramón tenta evitar novo contragolpe com falta em Guler. Diomandé aproveita a sobra e dá a bola para Mbappé chutar. Goleiro espalma.

gol

45'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REAL MADRID!!!!! Vini Jr recebe na área de Arda Guler, finta o marcador e ajeita atrás para o atacante turco abrir a goleada.

bola

44'

2ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Málaga: Izan Merino sai, entra Ramón.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Real Madrid: Bellingham sai, entra Arda Guler.

bola

41'

2ºTEMPO

Após olhar o lance no monitor de TV, árbitro cancela o pênalti a favor do Málaga.

bola

40'

2ºTEMPO

Árbitro vai ao VAR revisar o lance. Teve toque na mão, mas causado pelo desvio na cabeça de Rudiger.

bola

38'

2ºTEMPO

Camavinga comete falta em Chupe na meia-lua da área.

bola

37'

2ºTEMPO

Martínez bate escanteio pela direita para a confusão na área. Quem sobe para cortar é o zagueiro Rudiger.

bola

36'

2ºTEMPO

Larrubia recebe na área, ginga de um lado ao outro e chute travado por baixo por Cucurela.

bola

34'

2ºTEMPO

Ritmo do jogo cai nos últimos minutos, com os dois times já pensando nos próximos jogos.

bola

33'

2ºTEMPO

Chupe avança isolado no ataque contra a dupla de zaga do Real Madrid, corta por dentro buscando o chute e acaba bloqueado por Bellingham.

bola

32'

2ºTEMPO

Diomandé chama tabela pelo meio com Vini Jr, mas a devolução do brasileiro fica com a defesa visitante.

bola

31'

2ºTEMPO

Haitam deixa a bola escapar ao tentar um elástico contra Alexander-Arnold.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Real Madrid: Valverde sai, entra Bernardo Silva.

bola

29'

2ºTEMPO

Mbappé deixa de lado, Vini Jr aposta no cruzamento e acerta as costas da zaga.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Málaga: Galilea sai, entra Haitam Abaida.

bola

26'

2ºTEMPO

Larrubia chuta de primeira da entrada da área. Courtois cai para fazer a defesa.

bola

25'

2ºTEMPO

Cucurela passa pela ponta para receber a bola, cruza por baixo para a entrada da área e Bellingham chuta de primeira, mas longe do alvo.

bola

24'

2ºTEMPO

Real Madrid cadencia o ritmo e administra o resultado no Espanhol.

bola

23'

2ºTEMPO

Larrubia dá uma caneta em Camavinga e sai jogando no meio-campo.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Chupe, centroavante do Málaga.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Real Madrid: Brahim Díaz sai, entra Diomandé.

bola

20'

2ºTEMPO

Juan Cruz domina aberto pela esquerda, corta por dentro na frente de Alexander-Arnold e chuta forte com perigo. A bola sai pertinho do travessão.

bola

19'

2ºTEMPO

Mbappé abre na direita, Bellingham recebe livre e cruza para ninguém.

bola

18'

2ºTEMPO

Diomandé está se preparando para reforçar o ataque do Real Madrid.

bola

17'

2ºTEMPO

Acionado por Vini Jr, Mbappé é flagrado em impedimento pelo árbitro.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Joaquín sai, entra Juan Cruz.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Málaga: Puga sai, entra Salinas...

bola

14'

2ºTEMPO

Árbitro inicialmente marca novo escanteio para o Real Madrid, porém volta atrás e dá tiro de meta após orientação do VAR.

bola

13'

2ºTEMPO

Alexander-Arnold bate escanteio para o miolo da área. Bellingham ajeita por baixo e Mbappé cabeceia prensado com o goleiro Herrero.

bola

12'

2ºTEMPO

Brahim Díaz dá uma caneta em Doutor para entrar na área e ganha escanteio para o Real Madrid.

bola

11'

2ºTEMPO

Alexander-Arnold cobra escanteio fechado pela esquerda, Herrero corta de soco o cruzamento.

bola

10'

2ºTEMPO

Vini Jr abre na área para a infiltração de Alexander-Arnold. O lateral inglês chuta firme e põe para trabalhar o goleiro Herrero.

bola

9'

2ºTEMPO

Torcida do Real Madrid sobe o tom no Santiago Bernabéu e comemora o resultado contra o Málaga.

bola

8'

2ºTEMPO

Bellingham domina passe de Vini Jr, traz para a perna canhota e emenda um chute potente que explode na trave.

bola

7'

2ºTEMPO

Málaga gira a bola de um lado ao outro em busca de espaços na marcação do Real Madrid.

bola

6'

2ºTEMPO

Joaquín é flagrado em impedimento na ponta direita.

bola

5'

2ºTEMPO

Mbappé recebe passe esticado de Vini Jr, ajeita para a perna direita e chuta bloqueado pela marcação.

bola

4'

2ºTEMPO

Málaga sai jogando de pé em pé diante da pressão do Real Madrid e tenta explorar os espaços deixados no ataque.

bola

3'

2ºTEMPO

Mbappé ergue o braço na proteção, atinge o rosto de Récio e faz falta de ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Alexander-Arnold cobra falta pela direita para a confusão na área. Marcação do Málaga leva a melhor pelo alto e corta de cabeça.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Málaga: Rafa Rodríguez sai, entra Martínez.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo na Espanha!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo na Espanha! Real Madrid está atropelando o Málaga por LaLiga.

bola

47'

1ºTEMPO

Vini Jr busca o jogo por dentro, chama a tabela com Camavinga, mas o francês hesita alguns segundos e erra passe.

bola

46'

1ºTEMPO

Chute cruzado de Rafa Rodríguez sai perto do gol defendido por Courtois.

bola

45'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Alexander-Arnold descola bom lançamento para Bellingham, mas o inglês não domina pelo alto na frente da área.

bola

43'

1ºTEMPO

Acionado por Larrubia, Chupe emenda um chute de primeira e acerta o lado de fora da rede.

bola

42'

1ºTEMPO

Lançado no comando de ataque, Mbappé não alcança o passe e fica reclamando de um empurrão por trás.

bola

41'

1ºTEMPO

Brahim Díaz escapa em contragolpe pela direita até a área, chuta travado por Rafita Garrido e fica com novo escanteio.

bola

40'

1ºTEMPO

Em jogada ensaiada, Rafa Rodríguez recebe escanteio curto e chuta cruzado de primeira. A bola bate no pé da trave antes de sair.

bola

39'

1ºTEMPO

Alexander-Arnold cobra escanteio fechado pela esquerda. Herrero sai do gol e apanha a bola no alto.

bola

38'

1ºTEMPO

Novamente pela ponta, Vini Jr fica com escanteio para o Real Madrid.

bola

37'

1ºTEMPO

Mbappé põe na velocidade para entrar na área, cruza por baixo e a defesa consegue cortar.

bola

36'

1ºTEMPO

Vini Jr corta por dentro e chuta de direita com bloqueio da zaga. Novo escanteio para o Real Madrid.

bola

35'

1ºTEMPO

Inversão de jogo de Valverde buscando Arnold pela direita é afastada pela marcação do Málaga.

bola

34'

1ºTEMPO

Time da casa trabalha a bola a partir do meio-campo.

bola

33'

1ºTEMPO

Vini Jr busca a linha de fundo pela esquerda, tenta dois dribles para fintar Puga e acaba desarmado, com escanteio para o Real Madrid.

bola

32'

1ºTEMPO

Camavinga recua na fogueira e Courtois não hesita: chutão para frente.

bola

31'

1ºTEMPO

Joaquín tenta escapar entre dois para invadir a área, só que Brahim Díaz toma à frente e sai jogando na defesa.

bola

30'

1ºTEMPO

4º gol de Mbappé neste início de LaLiga Espanhola.

gol

29'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOODLLL DO REAL MADRID!!!!! Alexander-Arnold cruza na medida pela direita e Mbappé completa de voleio para ampliar a vantagem.

gol

25'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REAL MADRID!!!!! Mbappé sai frente a frente após passe de Brahim Díaz e chuta firme para Herrero espalmar. Bellingham não perdoa no rebote com um toque de cabeça.

bola

23'

1ºTEMPO

Time da casa troca passes de pé em pé na transição entre defesa e ataque.

bola

22'

1ºTEMPO

Garrido antecipa inversão de jogo do Real Madrid e sai jogando na defesa.

bola

21'

1ºTEMPO

Bellingham é desarmado no meio-campo por marcação tripla e mostra frustração após o lance, com socos no gramado.

bola

20'

1ºTEMPO

Mbappé recebe lançamento longo contra a dupla de zaga, mas a bola escapa no domínio do francês.

bola

19'

1ºTEMPO

Jogadores do Málaga reclamam de falta de Bellingham na origem do lance, mas o árbitro confirma o gol do Real Madrid.

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REAL MADRID!!!! Bellingham praticamente sozinho sai costurando os marcadores até a área, corta dois defensores e chuta cruzado por baixo do goleiro.

bola

16'

1ºTEMPO

Vini Jr perde o controle da bola após finta em marcação dupla no ataque.

bola

15'

1ºTEMPO

Joaquín domina aberto pela esquerda, escapa da marcação de Alexander-Arnold e chuta pertinho do gol defendido por Courtois.

bola

14'

1ºTEMPO

Defesa do Málaga sai jogando de pé em pé diante da marcação por pressão do Real Madrid.

bola

13'

1ºTEMPO

Vini Jr acelera pela esquerda, vai à frente e acaba derrubado por Puga.

bola

12'

1ºTEMPO

Após novo escanteio pela direita, árbitro marca falta de ataque do time Merengue.

bola

11'

1ºTEMPO

Após rechecagem, arbitragem é orientada a seguir com o jogo. Sem pênalti para o Real Madrid.

bola

10'

1ºTEMPO

VAR está analisando possível toque na mão de Rafa Rodríguez após o cabeceio de Rudiger.

bola

9'

1ºTEMPO

Alexander-Arnold bate escanteio com curva pela direita. Rudiger cabeceia prensado com a zaga.

bola

8'

1ºTEMPO

Real Madrid trabalha a bola no ataque e põe para correr a marcação do time visitante.

bola

7'

1ºTEMPO

Vini Jr força drible contra marcação dupla e acaba desarmado na ponta por Puga.

bola

6'

1ºTEMPO

Zagueiro Galilea se aventura com a bola no ataque, tenta armar o Málaga, só que erra o passe.

bola

5'

1ºTEMPO

Cruzamento pela direita de Alexander-Arnold buscando Mbappé. Goleiro Herrero sai do gol e intercepta a bola no meio da área.

bola

4'

1ºTEMPO

Camavinga antecipa passe de Puga e tenta sair em contragolpe pelo Real Madrid.

bola

3'

1ºTEMPO

Alexander-Arnold é acionado pela direita por Mbappé, tenta devolver com cruzamento pelo alto e a defesa do Málaga afasta de cabeça.

bola

2'

1ºTEMPO

Málaga sai jogando pela direita com Larrubia, mas o camisa 10 logo é desarmado por Cucurela.

bola

1'

1ºTEMPO

Alexander-Arnold mata no rebote de cruzamento de Vini Jr, faz a pose e emenda um voleio que sai pertinho do alvo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando na Espanha!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

MÁLAGA: Herrero; Puga, Récio, Galilea e Garrido; Larrubia, Izan Merino e Dotor; Joaquín, Rodríguez e Chupete.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Cucurella; Camavinga, Valverde e Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Jr e Mbappé.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações definidas pelos técnicos José Mourinho (Real Madrid) e Juan Funes (Málaga).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Málaga vai em busca da 1ª vitória em LaLiga. Clube estreou com derrota diante do Atlético de Madrid e empatou em casa com o Deportivo La Coruña.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Francês Kylian Mbappé é o artilheiro do clube no campeonato com 3 gols, seguido por Vinícius Jr, Bellingham e Carlos Espí (todos com 1 gol).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com o apoio do Santiago Bernabéu, Real Madrid quer manter o aproveitamento impecável no início de LaLiga Espanhola. Foram duas vitórias nas duas primeiras rodadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, torcedor! Real Madrid x Málaga abre a rodada deste domingo do Campeonato Espanhol. Siga aqui todos os lances.

Real Madrid RMA

  • José Mourinho

    TECNICO

  • Thibaut Courtois

    Goleiro

  • Alexander-Arnold

    Defesa

  • Antonio Rudiger

    Defesa

  • Dean Huijsen

    Defesa

  • Marc Cucurella

    Defesa

  • Eduardo Camavinga

    Meio-Campo

  • Federico ValverdeSaiu

    Meio-Campo

  • Bernardo SilvaEntrou

    Meio-Campo

  • Jude BellinghamSaiuGolGol

    Meio-Campo

  • Arda GulerEntrouGol

    Meio-Campo

  • Brahim DiazSaiu

    Meio-Campo

  • Yan DiomandeEntrou

    Atacante

  • Vinícius Júnior

    Atacante

  • Kylian MbappéGol

    Atacante

Málaga MLG

  • Juan Anquela

    TECNICO

  • Alfonso Herrero

    Goleiro

  • Carlos PugaSaiu

    Defesa

  • José SalinasEntrou

    Defesa

  • Einar GalileaSaiu

    Defesa

  • Haitam AbaidaEntrou

    Atacante

  • Rafita Garrido

    Defesa

  • Ángel Recio

    Defesa

  • Izan MerinoSaiu

    Meio-Campo

  • Ramón EnríquezEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Carlos Dotor

    Meio-Campo

  • David Larrubia

    Atacante

  • Rafa RodríguezSaiu

    Meio-Campo

  • Pablo MartínezEntrou

    Meio-Campo

  • Joaquín MuñozSaiu

    Atacante

  • Juan CruzEntrou

    Atacante

  • ChupeAmarelo

    Atacante

  • Juan Martínez Munuera (ESP)

    ÁRBITRO

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