3ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 30/08•12h
Minuto a Minuto: Real Madrid X Málaga - 30/08/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo! Com 2 de Bellingham e 1 de Mbappé, Real Madrid vence a 3ª seguida pelo Campeonato Espanhol.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Ramón pela tentativa de parar contragolpe do Real Madrid.
46'
•
2ºTEMPO
Ramón tenta evitar novo contragolpe com falta em Guler. Diomandé aproveita a sobra e dá a bola para Mbappé chutar. Goleiro espalma.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REAL MADRID!!!!! Vini Jr recebe na área de Arda Guler, finta o marcador e ajeita atrás para o atacante turco abrir a goleada.
44'
•
2ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Málaga: Izan Merino sai, entra Ramón.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Real Madrid: Bellingham sai, entra Arda Guler.
41'
•
2ºTEMPO
Após olhar o lance no monitor de TV, árbitro cancela o pênalti a favor do Málaga.
40'
•
2ºTEMPO
Árbitro vai ao VAR revisar o lance. Teve toque na mão, mas causado pelo desvio na cabeça de Rudiger.
38'
•
2ºTEMPO
Camavinga comete falta em Chupe na meia-lua da área.
37'
•
2ºTEMPO
Martínez bate escanteio pela direita para a confusão na área. Quem sobe para cortar é o zagueiro Rudiger.
36'
•
2ºTEMPO
Larrubia recebe na área, ginga de um lado ao outro e chute travado por baixo por Cucurela.
34'
•
2ºTEMPO
Ritmo do jogo cai nos últimos minutos, com os dois times já pensando nos próximos jogos.
33'
•
2ºTEMPO
Chupe avança isolado no ataque contra a dupla de zaga do Real Madrid, corta por dentro buscando o chute e acaba bloqueado por Bellingham.
32'
•
2ºTEMPO
Diomandé chama tabela pelo meio com Vini Jr, mas a devolução do brasileiro fica com a defesa visitante.
31'
•
2ºTEMPO
Haitam deixa a bola escapar ao tentar um elástico contra Alexander-Arnold.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Real Madrid: Valverde sai, entra Bernardo Silva.
29'
•
2ºTEMPO
Mbappé deixa de lado, Vini Jr aposta no cruzamento e acerta as costas da zaga.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Málaga: Galilea sai, entra Haitam Abaida.
26'
•
2ºTEMPO
Larrubia chuta de primeira da entrada da área. Courtois cai para fazer a defesa.
25'
•
2ºTEMPO
Cucurela passa pela ponta para receber a bola, cruza por baixo para a entrada da área e Bellingham chuta de primeira, mas longe do alvo.
24'
•
2ºTEMPO
Real Madrid cadencia o ritmo e administra o resultado no Espanhol.
23'
•
2ºTEMPO
Larrubia dá uma caneta em Camavinga e sai jogando no meio-campo.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Chupe, centroavante do Málaga.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Real Madrid: Brahim Díaz sai, entra Diomandé.
20'
•
2ºTEMPO
Juan Cruz domina aberto pela esquerda, corta por dentro na frente de Alexander-Arnold e chuta forte com perigo. A bola sai pertinho do travessão.
19'
•
2ºTEMPO
Mbappé abre na direita, Bellingham recebe livre e cruza para ninguém.
18'
•
2ºTEMPO
Diomandé está se preparando para reforçar o ataque do Real Madrid.
17'
•
2ºTEMPO
Acionado por Vini Jr, Mbappé é flagrado em impedimento pelo árbitro.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Joaquín sai, entra Juan Cruz.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Málaga: Puga sai, entra Salinas...
14'
•
2ºTEMPO
Árbitro inicialmente marca novo escanteio para o Real Madrid, porém volta atrás e dá tiro de meta após orientação do VAR.
13'
•
2ºTEMPO
Alexander-Arnold bate escanteio para o miolo da área. Bellingham ajeita por baixo e Mbappé cabeceia prensado com o goleiro Herrero.
12'
•
2ºTEMPO
Brahim Díaz dá uma caneta em Doutor para entrar na área e ganha escanteio para o Real Madrid.
11'
•
2ºTEMPO
Alexander-Arnold cobra escanteio fechado pela esquerda, Herrero corta de soco o cruzamento.
10'
•
2ºTEMPO
Vini Jr abre na área para a infiltração de Alexander-Arnold. O lateral inglês chuta firme e põe para trabalhar o goleiro Herrero.
9'
•
2ºTEMPO
Torcida do Real Madrid sobe o tom no Santiago Bernabéu e comemora o resultado contra o Málaga.
8'
•
2ºTEMPO
Bellingham domina passe de Vini Jr, traz para a perna canhota e emenda um chute potente que explode na trave.
7'
•
2ºTEMPO
Málaga gira a bola de um lado ao outro em busca de espaços na marcação do Real Madrid.
6'
•
2ºTEMPO
Joaquín é flagrado em impedimento na ponta direita.
5'
•
2ºTEMPO
Mbappé recebe passe esticado de Vini Jr, ajeita para a perna direita e chuta bloqueado pela marcação.
4'
•
2ºTEMPO
Málaga sai jogando de pé em pé diante da pressão do Real Madrid e tenta explorar os espaços deixados no ataque.
3'
•
2ºTEMPO
Mbappé ergue o braço na proteção, atinge o rosto de Récio e faz falta de ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Alexander-Arnold cobra falta pela direita para a confusão na área. Marcação do Málaga leva a melhor pelo alto e corta de cabeça.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Málaga: Rafa Rodríguez sai, entra Martínez.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo na Espanha!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo na Espanha! Real Madrid está atropelando o Málaga por LaLiga.
47'
•
1ºTEMPO
Vini Jr busca o jogo por dentro, chama a tabela com Camavinga, mas o francês hesita alguns segundos e erra passe.
46'
•
1ºTEMPO
Chute cruzado de Rafa Rodríguez sai perto do gol defendido por Courtois.
45'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Alexander-Arnold descola bom lançamento para Bellingham, mas o inglês não domina pelo alto na frente da área.
43'
•
1ºTEMPO
Acionado por Larrubia, Chupe emenda um chute de primeira e acerta o lado de fora da rede.
42'
•
1ºTEMPO
Lançado no comando de ataque, Mbappé não alcança o passe e fica reclamando de um empurrão por trás.
41'
•
1ºTEMPO
Brahim Díaz escapa em contragolpe pela direita até a área, chuta travado por Rafita Garrido e fica com novo escanteio.
40'
•
1ºTEMPO
Em jogada ensaiada, Rafa Rodríguez recebe escanteio curto e chuta cruzado de primeira. A bola bate no pé da trave antes de sair.
39'
•
1ºTEMPO
Alexander-Arnold cobra escanteio fechado pela esquerda. Herrero sai do gol e apanha a bola no alto.
38'
•
1ºTEMPO
Novamente pela ponta, Vini Jr fica com escanteio para o Real Madrid.
37'
•
1ºTEMPO
Mbappé põe na velocidade para entrar na área, cruza por baixo e a defesa consegue cortar.
36'
•
1ºTEMPO
Vini Jr corta por dentro e chuta de direita com bloqueio da zaga. Novo escanteio para o Real Madrid.
35'
•
1ºTEMPO
Inversão de jogo de Valverde buscando Arnold pela direita é afastada pela marcação do Málaga.
34'
•
1ºTEMPO
Time da casa trabalha a bola a partir do meio-campo.
33'
•
1ºTEMPO
Vini Jr busca a linha de fundo pela esquerda, tenta dois dribles para fintar Puga e acaba desarmado, com escanteio para o Real Madrid.
32'
•
1ºTEMPO
Camavinga recua na fogueira e Courtois não hesita: chutão para frente.
31'
•
1ºTEMPO
Joaquín tenta escapar entre dois para invadir a área, só que Brahim Díaz toma à frente e sai jogando na defesa.
30'
•
1ºTEMPO
4º gol de Mbappé neste início de LaLiga Espanhola.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOODLLL DO REAL MADRID!!!!! Alexander-Arnold cruza na medida pela direita e Mbappé completa de voleio para ampliar a vantagem.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REAL MADRID!!!!! Mbappé sai frente a frente após passe de Brahim Díaz e chuta firme para Herrero espalmar. Bellingham não perdoa no rebote com um toque de cabeça.
23'
•
1ºTEMPO
Time da casa troca passes de pé em pé na transição entre defesa e ataque.
22'
•
1ºTEMPO
Garrido antecipa inversão de jogo do Real Madrid e sai jogando na defesa.
21'
•
1ºTEMPO
Bellingham é desarmado no meio-campo por marcação tripla e mostra frustração após o lance, com socos no gramado.
20'
•
1ºTEMPO
Mbappé recebe lançamento longo contra a dupla de zaga, mas a bola escapa no domínio do francês.
19'
•
1ºTEMPO
Jogadores do Málaga reclamam de falta de Bellingham na origem do lance, mas o árbitro confirma o gol do Real Madrid.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REAL MADRID!!!! Bellingham praticamente sozinho sai costurando os marcadores até a área, corta dois defensores e chuta cruzado por baixo do goleiro.
16'
•
1ºTEMPO
Vini Jr perde o controle da bola após finta em marcação dupla no ataque.
15'
•
1ºTEMPO
Joaquín domina aberto pela esquerda, escapa da marcação de Alexander-Arnold e chuta pertinho do gol defendido por Courtois.
14'
•
1ºTEMPO
Defesa do Málaga sai jogando de pé em pé diante da marcação por pressão do Real Madrid.
13'
•
1ºTEMPO
Vini Jr acelera pela esquerda, vai à frente e acaba derrubado por Puga.
12'
•
1ºTEMPO
Após novo escanteio pela direita, árbitro marca falta de ataque do time Merengue.
11'
•
1ºTEMPO
Após rechecagem, arbitragem é orientada a seguir com o jogo. Sem pênalti para o Real Madrid.
10'
•
1ºTEMPO
VAR está analisando possível toque na mão de Rafa Rodríguez após o cabeceio de Rudiger.
9'
•
1ºTEMPO
Alexander-Arnold bate escanteio com curva pela direita. Rudiger cabeceia prensado com a zaga.
8'
•
1ºTEMPO
Real Madrid trabalha a bola no ataque e põe para correr a marcação do time visitante.
7'
•
1ºTEMPO
Vini Jr força drible contra marcação dupla e acaba desarmado na ponta por Puga.
6'
•
1ºTEMPO
Zagueiro Galilea se aventura com a bola no ataque, tenta armar o Málaga, só que erra o passe.
5'
•
1ºTEMPO
Cruzamento pela direita de Alexander-Arnold buscando Mbappé. Goleiro Herrero sai do gol e intercepta a bola no meio da área.
4'
•
1ºTEMPO
Camavinga antecipa passe de Puga e tenta sair em contragolpe pelo Real Madrid.
3'
•
1ºTEMPO
Alexander-Arnold é acionado pela direita por Mbappé, tenta devolver com cruzamento pelo alto e a defesa do Málaga afasta de cabeça.
2'
•
1ºTEMPO
Málaga sai jogando pela direita com Larrubia, mas o camisa 10 logo é desarmado por Cucurela.
1'
•
1ºTEMPO
Alexander-Arnold mata no rebote de cruzamento de Vini Jr, faz a pose e emenda um voleio que sai pertinho do alvo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando na Espanha!
PRÉ-JOGO
MÁLAGA: Herrero; Puga, Récio, Galilea e Garrido; Larrubia, Izan Merino e Dotor; Joaquín, Rodríguez e Chupete.
PRÉ-JOGO
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Cucurella; Camavinga, Valverde e Bellingham; Brahim Díaz, Vinícius Jr e Mbappé.
PRÉ-JOGO
Escalações definidas pelos técnicos José Mourinho (Real Madrid) e Juan Funes (Málaga).
PRÉ-JOGO
Málaga vai em busca da 1ª vitória em LaLiga. Clube estreou com derrota diante do Atlético de Madrid e empatou em casa com o Deportivo La Coruña.
PRÉ-JOGO
Francês Kylian Mbappé é o artilheiro do clube no campeonato com 3 gols, seguido por Vinícius Jr, Bellingham e Carlos Espí (todos com 1 gol).
PRÉ-JOGO
Com o apoio do Santiago Bernabéu, Real Madrid quer manter o aproveitamento impecável no início de LaLiga Espanhola. Foram duas vitórias nas duas primeiras rodadas.
PRÉ-JOGO
Bom dia, torcedor! Real Madrid x Málaga abre a rodada deste domingo do Campeonato Espanhol. Siga aqui todos os lances.
José Mourinho
TECNICO
Thibaut Courtois
Goleiro
Alexander-Arnold
Defesa
Antonio Rudiger
Defesa
Dean Huijsen
Defesa
Marc Cucurella
Defesa
Eduardo Camavinga
Meio-Campo
Federico Valverde
Meio-Campo
Bernardo Silva
Meio-Campo
Jude Bellingham
Meio-Campo
Arda Guler
Meio-Campo
Brahim Diaz
Meio-Campo
Yan Diomande
Atacante
Vinícius Júnior
Atacante
Kylian Mbappé
Atacante
Juan Anquela
TECNICO
Alfonso Herrero
Goleiro
Carlos Puga
Defesa
José Salinas
Defesa
Einar Galilea
Defesa
Haitam Abaida
Atacante
Rafita Garrido
Defesa
Ángel Recio
Defesa
Izan Merino
Meio-Campo
Ramón Enríquez
Meio-Campo
Carlos Dotor
Meio-Campo
David Larrubia
Atacante
Rafa Rodríguez
Meio-Campo
Pablo Martínez
Meio-Campo
Joaquín Muñoz
Atacante
Juan Cruz
Atacante
Chupe
Atacante
Juan Martínez Munuera (ESP)
ÁRBITRO